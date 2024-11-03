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台鐵前天大誤點 證實七堵號誌員出包

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

康芮颱風造成台鐵不少路段受災，包括汐科站西正線等發現電車線受損，前天一早更影響許多通勤族；但有民眾爆料，當天許多列車嚴重誤點並非電車線故障，而是號誌員操作失誤。台鐵公司證實，因七堵站號誌員操作失誤導致部分列車延誤，將落實檢討及改善，並懲處疏失人員。

康芮颱風帶來強勁風雨，加上花蓮發生芮氏規模5.5地震，汐科站西正線、光復至富源、鹿野至山里、景美至北埔、南平至光復及玉里至東里等路段也發現電車線受損，前天一早許多班次都延誤。

有民眾爆料，當天列車嚴重誤點是七堵站的號誌員操作失誤，將電車引導至錯誤的軌道，導致列車需要退行後再回到七堵站，期間所有從七堵南下的列車路線都被堵塞，造成北北基桃地區的南下列車在尖峰時段大誤點，台鐵卻完全未提這項失誤，質疑台鐵隱匿疏失。

台鐵表示，受康芮颱風影響，上月31日晚間七堵隧道口樹木倒塌造成路線異常，汐止至七堵間西正線停用，到前天清晨仍未開放使用，僅使用東正線及中正線。而當時七堵站號誌員又因操作失誤，導致第1106次區間車進入西正線後需退行回中正線，才能進入七堵站，造成當時上下行列車延誤。

台鐵指出，前天上午即通報此案，後續由運安處調查，並無隱匿，相關檢討及改善作為、教育訓練等將落實執行。

台鐵 康芮颱風

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