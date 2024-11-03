聽新聞
0:00 / 0:00

防兒少高樓輕生 跨部會檢討法規

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台灣兒少輕生人數近十年不斷攀升，並以「高處跳下」為大宗，國內外研究，若能有效管制高致命性輕生工具，如預防高處墜落等，能有效降低輕生死亡率，但台灣建築法規明定，安全門不得上鎖，讓管理高樓門禁成為難題，衛福部次長林靜儀表示，近期將召開跨部會自殺防治會議，討論如何突破法規與防治的矛盾之處。

衛福部統計，二○一四至二○二三年，兒少輕生方式為「高處落下」者呈上升趨勢，十年間增幅逾百分之四十三，二○一四年通報人數為六人，至二○二○年已為卅人，二○二一年雖降至廿四人，但隔年止跌回升為卅八人，二○二三年仍有卅二人。

林靜儀表示，高處落下是兒少輕生、自傷重要原因，衛福部盼藉跨部會的自殺防治會議，與教育部、內政部等單位研擬如何避免學童墜樓，學校端反應，依消防規定，安全門不得上鎖，「這讓學童容易上到頂樓，進而引發墜樓憾事。」

校園高樓應有防護措施，在兒少一時情緒激動，沒有後援時，至少要讓他們跳不下來。」林靜儀說，目前校園針對高樓層樓梯間已要求設置防墜網，未來防治重點在如何兼顧消防等公共安全，又得同時避免高樓墜落，得解決現行法令與預防實務上的矛盾。

林靜儀表示，除硬體上的預防措施，衛福部將與教育部研擬，提升校園學童心理健康韌性，並呼籲媒體秉持自殺新聞報導原則，避免引起仿效效應，藉由多重預防方式，盼遏止兒少輕生、自傷漸增趨勢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

林靜儀 校園 衛福部

延伸閱讀

兒童空汙易感度高 研究：燃香導致兒少認知發展降1成

兒少「高處落下」10年增幅逾4成 林靜儀：加強校園防護措施

衛福部增設醫學中心遭監委糾正 醫界：今年評鑑醫院成苦主

陸蠟瓶糖流入台灣 林靜儀：非法販售有食安疑慮

相關新聞

暖化新威脅…孕婦孕期增溫1℃ 早產機率增6％

氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也會威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項研究，其中發現...

空汙影響大！家中燃香 兒童認知發展降1成

空汙威脅新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與未燃香家庭相比，降低...

胸腔內科人才流失 「防疫量能恐陣亡」

胸腔外科人數受惠篩檢政策近五年快速成長，胸腔內科卻是在疫後萎縮發展，新領照人數逐步減少。胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達...

國健署推公費LDCT篩檢 醫提醒「偽陽性高」、1狀況別貿然開刀

衛福部提供肺癌高風險民眾，每2年1次的胸部低劑量電腦斷層攝影（LDCT）。嘉義長庚胸腔內科主任方昱宏指出，LDCT偽陽性...

中藥行賺輸超商打工仔？ 人才現斷層 產學界開「冬令藥方」盼傳承

中藥行傳承議題備受關注，產業界認為特定時間內經營，或完成特定時數訓練取得證書，才能核發中藥販售資格的門檻過於狹隘，加上工...

公費篩早期肺癌 促胸腔外科成長

肺癌蟬聯廿年十大癌症死因首位，為提早揪出肺癌患者增加治癒率，衛福部於二年前推動公費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢，此政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。