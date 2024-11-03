防兒少高樓輕生 跨部會檢討法規

台灣兒少輕生人數近十年不斷攀升，並以「高處跳下」為大宗，國內外研究，若能有效管制高致命性輕生工具，如預防高處墜落等，能有效降低輕生死亡率，但台灣建築法規明定，安全門不得上鎖，讓管理高樓門禁成為難題，衛福部次長林靜儀表示，近期將召開跨部會自殺防治會議，討論如何突破法規與防治的矛盾之處。

衛福部統計，二○一四至二○二三年，兒少輕生方式為「高處落下」者呈上升趨勢，十年間增幅逾百分之四十三，二○一四年通報人數為六人，至二○二○年已為卅人，二○二一年雖降至廿四人，但隔年止跌回升為卅八人，二○二三年仍有卅二人。

林靜儀表示，高處落下是兒少輕生、自傷重要原因，衛福部盼藉跨部會的自殺防治會議，與教育部、內政部等單位研擬如何避免學童墜樓，學校端反應，依消防規定，安全門不得上鎖，「這讓學童容易上到頂樓，進而引發墜樓憾事。」

「校園高樓應有防護措施，在兒少一時情緒激動，沒有後援時，至少要讓他們跳不下來。」林靜儀說，目前校園針對高樓層樓梯間已要求設置防墜網，未來防治重點在如何兼顧消防等公共安全，又得同時避免高樓墜落，得解決現行法令與預防實務上的矛盾。

林靜儀表示，除硬體上的預防措施，衛福部將與教育部研擬，提升校園學童心理健康韌性，並呼籲媒體秉持自殺新聞報導原則，避免引起仿效效應，藉由多重預防方式，盼遏止兒少輕生、自傷漸增趨勢。

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