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胸腔內科人才流失 「防疫量能恐陣亡」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
胸腔內科人手吃緊，招募新血遇到挑戰。本報資料照片
胸腔內科人手吃緊，招募新血遇到挑戰。本報資料照片

胸腔外科人數受惠篩檢政策近五年快速成長，胸腔內科卻是在疫後萎縮發展，新領照人數逐步減少。胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，胸腔內科人數不是創新低，就是在往創新低的路上，盼政府改善工作環境，否則下波疫情來襲，恐無專業人力因應。

據胸腔內科醫學會統計，二○一九年時通過胸腔內科的人數為卅一人，今年僅廿七人領取證照。周昆達說，廿多年前是胸腔內科最輝煌的時代，每年胸內新進醫師的人數高達六十多人，但經歷ＳＡＲＳ、Ｈ１Ｎ１、新冠疫情，第一線胸內醫師不僅面臨高感染風險，還得承受高壓，且薪資不如預期，導致人才流失。

周昆達表示，今年胸腔內科報備人數為廿八人，報備人數是通過專科醫師的先行指標，反映二年後「最多」會通過取照的人數，預期接下來的日子，胸內人數只會愈來愈低。政府應協助改善胸腔內科的艱困處境，重新調整偏低的給付。

周昆達說，協助確認肺部結節是否為惡性腫瘤，得靠「支氣管鏡」，而支氣管鏡是胸內的重要執行項目之一，但長期給付偏低，健保給付僅有一六八○點，換算費用約為一千五百元。

支氣管鏡難度高，作業時間長，給付又低，近年胸內醫師多是「能不做就不做」，最近耳聞一位胸內醫師，八月是他今年首次做支氣管鏡。

周昆達說，胸腔內科人數不斷減少，對於台灣整體的健康，肯定是一大損失，而且未來如果再次爆發新興傳染病，恐無人力因應，台灣防疫量能可能受到威脅。

支氣管 醫學 醫師

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