公費篩早期肺癌 促胸腔外科成長

肺癌蟬聯廿年十大癌症死因首位，為提早揪出肺癌患者增加治癒率，衛福部於二年前推動公費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢，此政策意外帶動胸腔外科發展。二○二○年新取得胸腔外科專科醫師證照人數僅二人，今年增加至廿七人，但專家憂心，ＬＤＣＴ偽陽性高，胸外人數增長，恐增加過度醫療的機率，導致亂象叢生。

胸腔外科治療範圍以肺臟、氣管、食道等胸廓、胸腔內器官為主，最複雜的手術有如肺臟移植等，但肺臟移植案例少，且肺癌晚期患者大多無法動刀，胸腔手術發展受限，也讓醫師投入胸外的意願愈來愈低。

以胸腔外科醫學會統計，二○一九年時新取得胸腔外科醫師執照的人數僅七人，隔年僅剩二人，二○二一年受疫情影響，醫師投入意願開始增加，而到了二○二二年，國健署推動公費ＬＤＣＴ政策，今年領照人數一口氣攀升至廿七人。

胸腔外科醫學會榮譽理事長許瀚水表示，肺癌的發展過程，初期難以讓患者察覺，常是等到呼吸困難等明顯症狀時才就醫，此時通常已是晚期，通常難以開刀切除腫瘤，得靠移植才能救命。而ＬＤＣＴ能揪出早期肺癌，能透過切除病灶即可存活，也讓胸外醫師有發揮的機會。

不過，胸腔外科的發展與ＬＤＣＴ政策連動，讓許瀚水憂心出現「開刀亂象」的隱憂。ＬＤＣＴ精準度高，最小可照出○點三公分的肺部病灶，但極小的結節不一定是腫瘤，許瀚水說，若醫院因胸腔外科醫師增加，而提升手術量，進而出現「過度醫療」，恐會引發糾紛，國健署應倡導避免亂象。

嘉義長庚胸腔內科主任方昱宏說，即使是肺癌的高風險患者，在ＬＤＣＴ檢查下發現不到○點五公分的結節，仍屬腫瘤風險低，不應貿然手術。如不屬於高風險患者，自費做ＬＤＣＴ也發現結節，更應採保守治療，先追蹤結節變化。

胸腔外科醫學會理事長趙盈凱說，各家醫院每年醫師訓練額度會依手術總量評估，雖胸腔外科人數增加，但專科醫師訓練專業一定會維持。