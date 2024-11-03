空汙影響大！家中燃香 兒童認知發展降1成

空汙威脅新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與未燃香家庭相比，降低一成；住家客廳的「總揮發性有機化合物（ＴＶＯＣ）」濃度愈高，兒童認知發展表現下降，以新添購家具在家中擺設六個月內影響最大。

北醫大公衛學院副院長趙馨表示，燃香會產生懸浮微粒ＰＭ二點五、多環芳香烴等有害物質，除威脅兒少認知發展，因兒童呼吸道、免疫系統仍在發展階段，諸多生理機能均受影響，但燃香背後是祭祖或宗教因素，對台灣部分家庭至關重要，恐難禁止，呼籲家中有燃香且同時居住幼童的家庭，應重視通風，別讓兒少待在燃香空間。

趙馨表示，北醫大另一項研究，分析ＴＶＯＣ及空氣與灰塵中過敏原濃度，發現客廳ＴＶＯＣ濃度每增加五五二ppb（十億分之一），幼兒認知發展表現降低百分之五，且女童認知發展更容易受ＴＶＯＣ濃度影響，每增加五五二ppb（十億分之一），女童認知發展表現降低百分之八，不過原因仍不明朗，研判與女性體內荷爾蒙與ＴＶＯＣ交互作用有關。

新家具有機化合物含量高

研究還發現，家中六個月內新添購家具者，兒童認知發展降低百分之十一。趙馨表示，標榜低甲醛的家具，含有其他有機化合物的含量仍高，民眾購添購家具時，可盡量選擇低揮發性有機化合物（ＶＯＣ）的品項，且放置時建議避開兒童會停留區域，或通風一段時間後，再遷入居住。

兒科醫學會秘書長歐良修表示，政府重視長照之餘，更應關注孕婦、兒童醫療照護，國外研究發現，空汙雖對所有年齡族群均會造成影響，但孩童影響更深，兒少待在戶外時間比成人長，且身高比成人矮小，加上屬於空汙易感族群，「同樣一次霧霾，對兒童影響比成人更深」。

衛福部次長林靜儀說，在近期空汙相關討論焦點被放在煙囪上，但對於學童上學過程中，受汽機車排放廢氣直接影響，承受空汙比率比成人更高，卻未被重視，後續也盼能提出對應方式，也呼籲各界提高關注。