胸腔內科疫後發展萎縮 醫嘆：人數不是創新低，就是往創新低的路上

胸腔外科受惠篩檢政策人數持續增長，然而，胸腔內科卻在疫情後發展苦不堪言，人數逐漸萎縮。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、北榮胸腔內科主治醫師周昆達感嘆，胸腔內科新進醫師的人數，不是創新低，就是往創新低的路上邁進，期待政府改善工作環境，翻轉窘境。

周昆達表示，20多年前是胸腔內科的輝煌時代，每年通過人數為高達60多人，然而經過H1N1疫情、新冠疫情，胸腔內科醫師得面臨感染風險、高壓，薪資又不如預期，人數逐漸萎縮。

據醫學會今年最新統計，通過的胸腔內科人數今年僅有27位，而今年胸腔內科醫師的報備人數為28人，報備人數為通過專科醫師的先行指標，反映2年後的最多通過人數，顯示未來胸內醫師只會更低。

肺癌篩檢為輻射量較低的影像檢查，在篩檢結果若有肺部結節，約只有5%為陽性，因此必須要進一步做切片檢查確認，其中支氣管鏡是重要工具之一。

周昆達表示，支氣管鏡是胸腔內科重要醫療服務，但執行困難、作業時間長且長期給付偏低，健保給付僅有1680點，換算費用約1500元，導致不少胸腔內科醫師都不願意做。更有醫師直言今年8月才做了今年第一次的支氣管鏡，要不是病人轉不走，根本不想做。

周昆達說，肺癌腫瘤確診或是復發切片都有支氣管鏡切片確診的需求，並非沒有需求量。我國肺癌發生率高，政府應該先改善確診條件，希望提高給付；期待政府發展肺癌在次世代基因定序NGS治療的同時，前端的確診量能也要顧及。否則胸腔內科的人數不斷減少，未來要是再發生新興傳染病流行，恐怕已經沒有人力因應。