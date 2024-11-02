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國健署推公費LDCT篩檢 醫提醒「偽陽性高」、1狀況別貿然開刀

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師提醒，肺部低劑量電腦斷層篩檢，偽陽性率高，若發現結節不應該貿然切除。圖為張善政實地了解LDCT免費肺癌篩檢工作。本報資料照片
醫師提醒，肺部低劑量電腦斷層篩檢，偽陽性率高，若發現結節不應該貿然切除。圖為張善政實地了解LDCT免費肺癌篩檢工作。本報資料照片

衛福部提供肺癌高風險民眾，每2年1次的胸部低劑量電腦斷層攝影（LDCT）。嘉義長庚胸腔內科主任方昱宏指出，LDCT偽陽性高，非肺癌高風險的患者，若發現結節，應先採取保守的追蹤措施，或徵詢第二或第三意見，不建議貿然動刀。

國健署推動的公費LDCT篩檢，其資格為具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾；而明年起，公費LDCT篩檢資格還會再放寬，年齡50至74歲具有吸菸史者，吸菸史從目前30包-年，放寬至20包-年。

方昱宏表示，LDCT精準度高，同時偽陽性也高，100名有肺部結節的患者，大約只有5人是惡性腫瘤，如果因為懷疑所有結節都是腫瘤，因而切除，恐95位正常人平白承受手術的風險；若以群體效果來看，只要3至5個人出現手術併發症，並帶來負面影響，就可能抵銷檢驗出5個早期肺癌患者的效果。

方昱宏表示，當篩檢愈有把握驗出結節者，等於是罹患惡性腫瘤，篩檢帶來的好處才會高，因此LDCT並不適合普篩，應該鎖定高風險民眾，大規模篩檢不但看不出好處，反而會有過度醫療的疑慮。

發現肺部結節後，通常會使用電腦斷層導引切片、手術切片，或是支氣管鏡等手術確認狀況。據國健署統計，LDCT篩檢上路2年，11萬人中檢出1400名肺癌患者，早期發現者超過8成。

方昱宏表示，高風險篩檢中，若發現不到0.5、0.6公分的結節，屬於腫瘤的風險仍然偏低，不應該貿然做手術，仍需要經過謹慎評估；若是非肺癌高風險的民眾，經由商業檢查發現結節，更應該保守選擇，必須審慎評估切片手術的必要性，如經過追蹤結節變大等惡性腫瘤跡象。

部分民眾對低劑量電腦斷層仍有疑慮，方昱宏說，主要是因為若有發現結節後續必須追蹤，甚至是自費正子攝影等，反對者認為是民眾一直追蹤良性的腫瘤，為不必要作法。但站在臨床醫師角度，發現結節不可能不管，若是賭錯最後形成肺癌更是不樂見做法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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國健署 手術 肺癌 腫瘤 醫師

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