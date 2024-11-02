5年前僅2人領照...LDCT救了胸腔外科 新領照數破這數字

肺癌連續20年位居十大癌症死因之首，為揪出早期肺癌增加治癒率，衛福部於2022年推動公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，該政策連帶拯救原本走入萎縮得胸腔外科。2020年新通過胸腔外科專科醫師的人數只有2人，但今年上升至27人，人數以倍數成長。

根據胸腔外科醫學會統計，2019年通過胸外專科醫師人數為7人，隔年僅剩2人，2021年後增至16人，到了今年達到27人。

LDCT讓肺癌患者能及早被發現，愈早發現愈有機率透過手術治療，以第一期肺癌為例，五年存活率可達76％，而晚期肺癌不僅較難採取手術治療，且五年存活率降至20％以下。

胸腔外科醫學會榮譽理事長許瀚水表示，因看準LDCT政策，愈來愈多新血投入胸腔外科，目前人數成長迅速，但未來仍可能過於飽和，恐會像整型外科一樣，大家嚮往輕鬆項目、投入醫美，而非困難的顯微手術等。

許瀚水解釋，以往都是肺癌多是晚期才就醫，如果被判定可動刀，不是要切除整個肺葉，就是要執行肺臟移植手術，手術難度遠勝於早期切除肺部結節。如今篩檢增加早期肺癌的發現人數，手術量隨之增加，但多是簡單的切除手術。

許瀚水說，未來胸腔外科若要執行較難的肺臟移植、食道切除等複雜手術，不看好新進胸外醫師有意願投入，而且醫師人數快速增加，訓練品質恐參差不齊，也擔心不熟悉照顧急重難症患者。

另外，許瀚水說，胸外醫師快速增加，難保會為了增加手術量，而發生過度治療的現象，把病人肺部過小不需要開刀的小結節也切除。他坦言，各醫院為了生計，學會再怎麼提醒可能也沒有用，可能需要國健署倡導，避免亂象發生。

胸腔外科醫學會理事長趙盈凱表示，以往胸外醫師通過人數約10人左右，近年提升到20到30多人；據醫學會統計，人數確實有增長，每年醫師的訓練額度，會根據醫院手術總量等評估，而人數增加的同時，也會維持專科醫師訓練專業。