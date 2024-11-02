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大安森林公園生態嘉年華 號召民眾守護「自然正成長」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第九屆生態嘉年華，臺北市市長蔣萬安與大安森林之友基金會董事長林敏雄共同簽署「三十而立 自然正成長」宣言。記者王聰賢／攝影
第九屆生態嘉年華，臺北市市長蔣萬安與大安森林之友基金會董事長林敏雄共同簽署「三十而立 自然正成長」宣言。記者王聰賢／攝影

第九屆大安森林公園「生態嘉年華」2日上午熱鬧登場，歡慶公園成立30周年，同時迎接大安森林之友基金會10周年，今年博覽會擴大辦理，以嘉年華的形式慶祝並宣傳「自然正成長」的重要性，現場規劃有豐富多元的永續攤位與一系列森活體驗，透過實際行動守護「生物多樣性」，一起迎向美好永續未來。

而當天下午接續舉行至凌晨的「2024臺北白晝之夜」，今年則以夜行動物派對為主題，藉由核心基地大安森林公園場域的生態特色，為觀眾打造12小時精彩絕倫的跨夜藝文活動。全聯福利中心今年更大力支持藝術團隊「有用主張」，推出以自然生態循環為創作靈感、呈現生生不息意象的光影裝置《洄．尋》，期盼實踐地方共榮理念，促進藝術與社會的深度對話。

大安森林之友基金會董事長林敏雄表示，這10年內的變化相信許多人都很有感，樹變漂亮了、生態池臭味也消失了，希望以紐約中央公園、英國海德堡公園為師，打造民眾都想要隨時親近的美麗公園。執行長楊平世也指出，大安森林公園是非常好的環境教育場域，希望未來北市學校的校外教學能多來大安森林公園，感受這裡的生物多樣性。

大安森林公園之友基金會自成立以來，對於環境保護不遺餘力，從土壤改良、樹木修剪、蚊蟲防治、增設活水飛輪到生態公廁改建，不僅為自然環境注入全新活力，在生態領域更獲獎無數成績斐然。最值得驕傲的是，截至2023年，大安森林公園已經成為1,129種生物的棲息地，並成為全球首例在城市中成功復育螢火蟲的典範。

大安森林公園之友基金會表示，會定期透過修樹、滅蚊、整地、種植、復育五大步驟，增加公園多元生態棲地，花費近10年的時間才逐步將占地26公頃的大安森林公園改頭換面，至今已舉辦超過70場的免費公園生態探索服務，共計超過1.6萬人參與，無疑是生態與城市共存共融的成果，希望自然正成長理念繼續傳遞下去，促進生物多樣性正向發展。

第九屆生態嘉年華開幕儀式合影，展現產官學與民間攜手推動未來30年城市生態保育的決心。記者王聰賢／攝影
第九屆生態嘉年華開幕儀式合影，展現產官學與民間攜手推動未來30年城市生態保育的決心。記者王聰賢／攝影
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影
「2024臺北白晝之夜」全聯福利中心大力支持藝術團隊「有用主張」，推出以自然生態循環為創作靈感的光影裝置《洄．尋》，此作品將於大安森林公園延展至11月27日。圖／全聯福利中心提供
「2024臺北白晝之夜」全聯福利中心大力支持藝術團隊「有用主張」，推出以自然生態循環為創作靈感的光影裝置《洄．尋》，此作品將於大安森林公園延展至11月27日。圖／全聯福利中心提供
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影
第九屆大安森林公園生態嘉年華內容豐富多元，包括生態市集、一系列森活體驗和森物扮裝競賽。記者王聰賢／攝影

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