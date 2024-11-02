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中藥行賺輸超商打工仔？ 人才現斷層 產學界開「冬令藥方」盼傳承

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德說，現在有很多學生是接觸中藥後，因喜歡這個領域而進入中藥學系。示意圖，本報資料照片
中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德說，現在有很多學生是接觸中藥後，因喜歡這個領域而進入中藥學系。示意圖，本報資料照片

中藥行傳承議題備受關注，產業界認為特定時間內經營，或完成特定時數訓練取得證書，才能核發中藥販售資格的門檻過於狹隘，加上工時長、薪資換算也不比超商打工仔，導致年輕人投入意願低，中藥系教授指出，目前規畫與中藥商公會合作，讓學生在寒假到中藥行實習，盼傳承中藥文化。

台灣中藥權益促進會理事長陳易昇是中藥房二代，今年55歲的他在20歲接棒，他點出中藥行轉型，從店鋪的明亮度、布置與陳設等都是重點，目前網路販售藥品有諸多限制，很多新世代會轉向販售冬令進補食材等，貼合現代人忙碌的生活步調。

新竹縣中藥公會理事長張瓊山指出，經營中藥行需長時間待在店裡，但收入換算下來，卻比便利商店打工還難賺，目前中藥行經營者平均年齡都超過70歲，鮮少有3、40歲的經營者，因為現行規定仍未鬆綁，導致有意投入的年輕人進不來，希望政府能進一步放寬。

衛福部在1998年修訂「藥事法」第103條，1993年2月5日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務；另一個進入中藥販售領域的途徑，就是透過藥學系系統進到中藥業。

中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德說，中藥系成立初期，確實有很多學生家中有經營中藥行，但現在很多反而是接觸中藥後，產生興趣而加入的，課程上也逐漸調整，希望跟中藥產業進一步結合，讓學生藉由實習，了解自己是否適合這個產業。

張文德指出，系上現行實習相當多元，目前也和中藥商公會全聯會討論，讓學生有機會在寒假到中藥行實習，因為那段時間是最忙碌的，包含冬令進補以及年節藥膳準備等，由於現行進入中藥領域的門檻相對高，產官學界也希望比照類似醫學生「不分科住院醫師」（PGY）訓練，將2年中藥行工作經驗下修至1年，可獲得獨立中藥商經營人資格，讓文化得以傳承。

衛福部中醫藥司今天下午，在許多中藥行發跡的台北迪化街，舉辦「中藥本草文化節」活動，為保存及推廣中醫藥傳統技藝知能，今年特別推展認證中藥材炮製耆老，其中詮崧實業有限公司經理黃奇全，以及益壽蔘藥行負責人林進益，炮製資歷均超過一甲子。

黃奇全炮製資歷有65年，從事中藥材進口與批的他從小耳濡目染，認為全民都很重視中藥養生，值得推廣這些文化；資歷有62年的林進益認為政府重視程度仍不足，應該要設置專門的中藥學校，扔後續能有所傳承。

怎麼讓他們發揮所長，也讓人才斷層獲得舒緩，甚至被解決相當重要，衛福部次長周志浩說，目前持續徵詢各界意見，讓具備專業知識預計數的中藥人才能有所發揮，確切時程仍待討論。

中藥 中醫 實習 年輕人 薪資 衛福部 超商

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