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禽流感好發季節來了 彰化撲殺1478隻種鵝清場消毒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣動物防疫所到北斗鎮一處種鵝場撲殺疑似染病的種鵝並清場消毒。圖／動防所提供
彰化縣動物防疫所到北斗鎮一處種鵝場撲殺疑似染病的種鵝並清場消毒。圖／動防所提供

天氣變涼日夜溫差大，禽流感來了。彰化縣動物防疫所今發布，確認北斗鎮一處種鵝場的鵝感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，昨已撲殺1478隻種鵝，並清場消毒。動防所表示，養禽業者務必落實禽流感的各項生物安全防疫工作。

動防所表示，10月29日接獲通北斗鎮1處種鵝場主動通報場內種鵝有異常死亡情形，動防所立即派員管制移動並採樣送獸醫研究所檢驗，31日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨完成該場種鵝場撲殺清場及消毒工作。

動防所指出，近日我國候鳥路徑上游國家（日本及韓國）均出現野鳥確診高病原性禽流感案件，禽流感病毒隨冬候鳥引入國內的風險升高，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採「統進統出」飼養模式並且不密集飼養，以減少場內禽隻緊迫。

動防所再次提醒，養禽場務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，應落實禽舍防鳥措施、人車門禁管制管制工作，人員、運禽車、運蛋車、化製車、飼料車、運輸籠、蛋箱及蛋盤等運輸器具等進出都應消毒，避免其他動物進出場區等生物安全工作管理，共同防範疫情的發生及傳播。

流感病毒 禽流感

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