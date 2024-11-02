禽流感好發季節來了 彰化撲殺1478隻種鵝清場消毒

天氣變涼日夜溫差大，禽流感來了。彰化縣動物防疫所今發布，確認北斗鎮一處種鵝場的鵝感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，昨已撲殺1478隻種鵝，並清場消毒。動防所表示，養禽業者務必落實禽流感的各項生物安全防疫工作。

動防所表示，10月29日接獲通北斗鎮1處種鵝場主動通報場內種鵝有異常死亡情形，動防所立即派員管制移動並採樣送獸醫研究所檢驗，31日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨完成該場種鵝場撲殺清場及消毒工作。

動防所指出，近日我國候鳥路徑上游國家（日本及韓國）均出現野鳥確診高病原性禽流感案件，禽流感病毒隨冬候鳥引入國內的風險升高，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採「統進統出」飼養模式並且不密集飼養，以減少場內禽隻緊迫。

動防所再次提醒，養禽場務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，應落實禽舍防鳥措施、人車門禁管制管制工作，人員、運禽車、運蛋車、化製車、飼料車、運輸籠、蛋箱及蛋盤等運輸器具等進出都應消毒，避免其他動物進出場區等生物安全工作管理，共同防範疫情的發生及傳播。