快訊

松鼠哭了！他掀引擎蓋「私藏金庫意外曝光」 修車廠花3小時搬空傻眼

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、北台灣有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一至周三基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢。本報資料照片
下周一至周三基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢。本報資料照片

中央氣象署表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，明天第一波東北季風稍微減弱，下周一起另一波再增強，預計影響到周四，其中又以周一至周三水氣最多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，除了北台灣低溫可能降至20度以上，中南部地區早晚也偏涼。

氣象署預報員陳姵安表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，今起第一波增強，明天又稍微減弱，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部有零星短暫雨，其他多雲到晴，午後中南部山區有零星雨。

陳姵安指出，下周一迎來另一波更強的東北季風，台灣海峽沿海有9到10級強陣風，北台灣天氣更涼，其他地區也早晚偏涼，雨區擴大至桃園以北、東北部及東部地區，竹苗及東南部也有零星短暫雨，其中又以周一至周三水氣最多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星雨。

她表示，這波東北季風預計下周五減弱，北部及東北部溫度回升，但早晚還是偏涼，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北及東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周五轉成偏東風環境，基隆北海岸、大台北地區、東半部有局部短暫雨，北部也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，明天北台灣高溫25度、低溫21至22度。下周一起東北季風增強，高溫逐日下降，預計從26度降至23、24度，低溫約20、21度，沿海空曠地可能到20度以下，持續到下周五清晨；中南部地區影響較小，明天高溫仍有29、30度，下周一起逐日從28度略降至26度，低溫僅21度，早晚還是偏涼。

東北季風

延伸閱讀

1張圖看今年有利颱風生成指標 賈新興：觀察下周熱低發展趨勢

兩波東北季風接力 下周一起雨區擴大、全台降溫有感

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

東北季風增強！明迎風面有短暫雨 桃園以北稍涼

相關新聞

「劉太太們」心疼華仔2天連唱3場 專家揭1關鍵應可克服極限

「天王」劉德華今在台北小巨蛋開唱第2天，中午12點先「補辦」周四因康芮颱風停辦的場次，相隔不到5小時，晚間又再登場，2天...

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、北台灣有雨

中央氣象署表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，明天第一波東北季風稍微減弱，下周一起另一波再增強，預計影響到周四，其中...

獨／昨列車大延誤竟是人為疏失 台鐵證實：號誌員操作失誤

受康芮颱風影響，台鐵不少路段出現災情，包括光復至富源、汐科站西正線等都發現電車線受損，昨天一早更影響許多通勤族；但有民眾...

換季過敏性鼻炎增4成！不只要遠離過敏原 醫：避開4刺激

秋冬季節交替，基層醫療協會理事長林應然指出，過敏性鼻炎患者增加3至4成，氣喘患者也增加，室內外溫差變大，容易讓有溫差型過...

中藥行賺輸超商打工仔？ 產學界開「冬令藥方」盼傳承

中藥行傳承議題備受關注，產業界認為特定時間內經營，或完成特定時數訓練取得證書，才能核發中藥販售資格的門檻過於狹隘，加上工...

禽流感好發季節來了 彰化撲殺1478隻種鵝清場消毒

天氣變涼日夜溫差大，禽流感來了。彰化縣動物防疫所今發布，確認北斗鎮一處種鵝場的鵝感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。