把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、北台灣有雨

中央氣象署表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，明天第一波東北季風稍微減弱，下周一起另一波再增強，預計影響到周四，其中又以周一至周三水氣最多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，除了北台灣低溫可能降至20度以上，中南部地區早晚也偏涼。

氣象署預報員陳姵安表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，今起第一波增強，明天又稍微減弱，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部有零星短暫雨，其他多雲到晴，午後中南部山區有零星雨。

陳姵安指出，下周一迎來另一波更強的東北季風，台灣海峽沿海有9到10級強陣風，北台灣天氣更涼，其他地區也早晚偏涼，雨區擴大至桃園以北、東北部及東部地區，竹苗及東南部也有零星短暫雨，其中又以周一至周三水氣最多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星雨。

她表示，這波東北季風預計下周五減弱，北部及東北部溫度回升，但早晚還是偏涼，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北及東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周五轉成偏東風環境，基隆北海岸、大台北地區、東半部有局部短暫雨，北部也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，明天北台灣高溫25度、低溫21至22度。下周一起東北季風增強，高溫逐日下降，預計從26度降至23、24度，低溫約20、21度，沿海空曠地可能到20度以下，持續到下周五清晨；中南部地區影響較小，明天高溫仍有29、30度，下周一起逐日從28度略降至26度，低溫僅21度，早晚還是偏涼。