快訊

松鼠哭了！他掀引擎蓋「私藏金庫意外曝光」 修車廠花3小時搬空傻眼

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

學童肥胖率達3成 衛福部這款大富翁助學減重知識

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署推出「兒童健康體位大富翁」，盼能提升民眾兒童健康體位之知能。圖／國健署提供
國健署推出「兒童健康體位大富翁」，盼能提升民眾兒童健康體位之知能。圖／國健署提供

衛福部調查，台灣學童肥胖問題嚴重，學童中約3成過重或肥胖。衛福部國健署長吳昭軍表示，為協助孩童保持健康體位，該署設計「兒童健康體位大富翁」遊戲，適合7至9歲學齡兒童使用，藉由與一般大富翁相同的擲骰子前進遊戲方式，融入飲食知識，寓教於樂。

吳昭軍說，106至109年國健署「國民營養健康調查」顯示，7至12歲兒童之過重及肥胖率為26.7%，較102至105年28.4%呈現微幅下降，但仍需加強，因此健康體位促進的觀念應從兒童時期紮根。

國健署推出「兒童健康體位大富翁」，盼能提升民眾兒童健康體位之知能，遊戲融合「FIT健康三大核心」：Fitness（身體活動）、Intake（飲食）、Teamwork（團隊合作），以淺顯易懂方式，幫助兒童學習選擇哪些飲食或身體活動對身體有益，同時強調團隊合作重要性，增強親子互動。

吳昭軍說，參與者透過擲骰子決定前進步數，再完成相應的任務或挑戰，其中各式「健康卡片挑戰」，如紅綠燈食物選擇、身體活動體能訓練等，所涵蓋的體能訓練及營養知識都是具有實證，參與兒童會在定向任務、紅綠燈遊戲及FIT卡片挑戰中全方位提升心肺耐力、平衡力、肌力及靈活度。

為了推廣「兒童健康體位大富翁」，國健署今結合反毒、反詐騙、親子嘉年華」，今天在台北市榮星花園公園舉辦「草地嘉年華 × 健康家庭動起來」，邀請家長及兒童共同試玩全新設計的「健康體位大富翁」遊戲，並由YouTuber波波星球帶領民眾進行「FIT動起來」健康舞蹈。

國健署 肥胖 衛福部

延伸閱讀

胃癌列台10大癌症第8名…保「胃」5招一次看 少吃醃製煙燻物、不共杯

名嘴張友驊滑倒送醫 第一時間救援保命有三訣竅

救命比不上賣菸的？ 醫院電價調漲14%、菸草製造業僅7%

「長者量六力」改版 方便自我評估健康

相關新聞

「劉太太們」心疼華仔2天連唱3場 專家揭1關鍵應可克服極限

「天王」劉德華今在台北小巨蛋開唱第2天，中午12點先「補辦」周四因康芮颱風停辦的場次，相隔不到5小時，晚間又再登場，2天...

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、北台灣有雨

中央氣象署表示，今起到下周四都是東北季風影響天氣，明天第一波東北季風稍微減弱，下周一起另一波再增強，預計影響到周四，其中...

獨／昨列車大延誤竟是人為疏失 台鐵證實：號誌員操作失誤

受康芮颱風影響，台鐵不少路段出現災情，包括光復至富源、汐科站西正線等都發現電車線受損，昨天一早更影響許多通勤族；但有民眾...

換季過敏性鼻炎增4成！不只要遠離過敏原 醫：避開4刺激

秋冬季節交替，基層醫療協會理事長林應然指出，過敏性鼻炎患者增加3至4成，氣喘患者也增加，室內外溫差變大，容易讓有溫差型過...

中藥行賺輸超商打工仔？ 產學界開「冬令藥方」盼傳承

中藥行傳承議題備受關注，產業界認為特定時間內經營，或完成特定時數訓練取得證書，才能核發中藥販售資格的門檻過於狹隘，加上工...

禽流感好發季節來了 彰化撲殺1478隻種鵝清場消毒

天氣變涼日夜溫差大，禽流感來了。彰化縣動物防疫所今發布，確認北斗鎮一處種鵝場的鵝感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。