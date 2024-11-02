學童肥胖率達3成 衛福部這款大富翁助學減重知識

衛福部調查，台灣學童肥胖問題嚴重，學童中約3成過重或肥胖。衛福部國健署長吳昭軍表示，為協助孩童保持健康體位，該署設計「兒童健康體位大富翁」遊戲，適合7至9歲學齡兒童使用，藉由與一般大富翁相同的擲骰子前進遊戲方式，融入飲食知識，寓教於樂。

吳昭軍說，106至109年國健署「國民營養健康調查」顯示，7至12歲兒童之過重及肥胖率為26.7%，較102至105年28.4%呈現微幅下降，但仍需加強，因此健康體位促進的觀念應從兒童時期紮根。

國健署推出「兒童健康體位大富翁」，盼能提升民眾兒童健康體位之知能，遊戲融合「FIT健康三大核心」：Fitness（身體活動）、Intake（飲食）、Teamwork（團隊合作），以淺顯易懂方式，幫助兒童學習選擇哪些飲食或身體活動對身體有益，同時強調團隊合作重要性，增強親子互動。

吳昭軍說，參與者透過擲骰子決定前進步數，再完成相應的任務或挑戰，其中各式「健康卡片挑戰」，如紅綠燈食物選擇、身體活動體能訓練等，所涵蓋的體能訓練及營養知識都是具有實證，參與兒童會在定向任務、紅綠燈遊戲及FIT卡片挑戰中全方位提升心肺耐力、平衡力、肌力及靈活度。

為了推廣「兒童健康體位大富翁」，國健署今結合反毒、反詐騙、親子嘉年華」，今天在台北市榮星花園公園舉辦「草地嘉年華 × 健康家庭動起來」，邀請家長及兒童共同試玩全新設計的「健康體位大富翁」遊戲，並由YouTuber波波星球帶領民眾進行「FIT動起來」健康舞蹈。