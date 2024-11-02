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「劉太太們」心疼華仔2天連唱3場 專家揭1關鍵應可克服極限

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
劉德華昨起到今晚「2天唱3場」，相當考驗體力。本報資料照片
劉德華昨起到今晚「2天唱3場」，相當考驗體力。本報資料照片

「天王」劉德華今在台北小巨蛋開唱第2天，中午12點先「補辦」周四因康芮颱風停辦的場次，相隔不到5小時，晚間又再登場，2天唱3場令歌迷心疼他的身體狀況，物理治療師簡文仁指出，已63歲的劉德華，同天連唱2場很考驗體力，但「意志力」應可克服體力因素，但體力過負恐會出現「虛脫」現象，應盡快好好休息。

昨晚演唱會結束後，相隔不到15小時又登台，劉德華賣力演出外，更不時向舞者喊話，「我們（今晚）還有一場喔，撐得住喔？」粉絲擔心他體力狀況，不停喊「別跑了」、「休息一下」，讓他笑說：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我」，也自嘲「我60幾歲了」，台下觀眾狂喊「還很年輕」。

簡文仁說，63歲的劉德華仍保養得宜，體能、體力應維持在一定的水準，不過同一天連2場演出，對於60多歲的他可能還是有些吃力，但當一個人專注於很大的目標時，意志力可能會克服體力挑戰，讓荷爾蒙激發內分泌系統，如增加腎上腺素等，相信他可以應付的了，但接下來可能就要多休息，慶功會結束後，也可能因為完成任務的心態，會出現類似「虛脫」的反彈感。

另有媒體報導，劉德華大部分時間吃素，只有拍戲等特殊狀況，才會吃雞胸肉或牛肉，平常也不太吃碳水化合物，簡文仁表示，從科學的角度來看，均衡飲食很重要，平常吃素也要補充蛋白質，很多素食如豆類、堅果類等都可以，不過如果是有肌力訓練需求的話，就需要額外補充。

對於劉德華平常每天半小時的有氧訓練，簡文仁指出，如果是為了演唱會，應該有增加特訓，否則半小時的有氧，要撐完2至3小時的演唱會，負擔會比較大，不過如果單純為了增強心肺能力，一般人每天半小時有氧運動，如游泳、健走、原地跑，甚至時下流行的超慢跑，都是不錯的選擇。

簡文仁提醒，有氧運動要「有一點喘」才有效，但要留意避免喘不過氣，以超慢跑節拍180下的節奏為例，如果覺得太快，可以先放慢速度，覺得狀況好一點再跟上，跑走並進，練習呼吸也能夠增加換氣的效率與肺活量，不過除了有氧，還要搭配肌力與伸展訓練，增進軟組織柔軟度。

劉德華 小巨蛋 康芮颱風 演唱會 粉絲

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