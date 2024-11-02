換季過敏性鼻炎增4成 醫：戴口罩、避4刺激+過敏原

秋冬季節交替，基層醫療協會理事長林應然指出，過敏性鼻炎患者增加3至4成，氣喘患者也增加，室內外溫差變大，容易讓有溫差型過敏的患者感到不適，換季期間，民眾可透過戴口罩隔絕冷空氣，並遠離容易誘發過敏的二或三手菸，或蚊香、油漆、殺蟲劑等的刺激，如過敏出現劇烈症狀，建議盡快就醫，透過口服藥物改善。

許多有過敏困擾的民眾，季節轉換時，常會有流鼻涕等症狀，桌上常常堆出如「水餃山」般的衛生紙，林應然說，這段時間過敏性鼻炎患者增加3至4成，氣喘的患者也增加，因為天氣轉涼，呼吸道面臨冷空氣侵襲，「過敏的人怕天氣變化」，症狀嚴重可能出現打呼、呼吸沈重等，患者年齡層不分大小都有。

針對過敏性鼻炎的預防方式，林應然說，戴口罩的保暖效果可隔絕冷空氣，但因為新冠肺炎疫情趨緩，很多人戴不住，直接面臨冷空氣的話，就會導致過敏性鼻炎增加，此外如劇烈運動、 感冒病毒感染、過敏原如塵蟎等，以及二、三手菸和蚊香、油漆殺蟲劑等刺激性物質，也都可能誘發過敏。

林應然表示，口服藥物是最簡單快速的治療方式，成分以抗組織胺為主，症狀厲害的話會使用類固醇，但類固醇不能吃太多，至於含類固醇或抗組織胺的鼻噴劑，則需要靠平常保養累積，症狀嚴重時，仍建議透過藥物改善。

書田診所小兒科醫師蘇軏在YouTube頻道「書田診所」指出，過敏性鼻炎是鼻黏膜在接觸到過敏原後，誘發出的一系列過敏反應，症狀包含流鼻水、打噴嚏、鼻子癢及鼻塞等，診斷除完整過敏史外，還要排除如鼻竇炎等其他造成類似症狀的疾病。

蘇軏表示，黑眼圈和鼻樑橫紋是典型理學症狀；過敏原檢測可協助確認是否為過敏體質，醫師可根據持續時間、發作頻率與嚴重程度區分，依照程度給予不同治療，對付過敏常見可用的藥物，如抗組織胺、鼻內類固醇與抗組織胺等，過敏性鼻炎處理好的話，過敏性結膜炎、氣喘等常合併出現的過敏症狀，也能得到控制。

食藥署藥物食品安全周報提到，過敏性鼻炎的治療主要針對緩解症狀、減輕過敏反應、改善生活品質以及預防症狀再次發作，常見的治療方式如下：

1.抗組織胺藥品

抗組織胺藥品能夠減少過敏反應，緩解症狀，包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏和鼻癢。

2.類固醇鼻噴劑

類固醇鼻噴劑用於減輕鼻黏膜的炎症，有效控制鼻炎症狀。

3.黏液溶解劑和鼻沖洗

使用鹽水或特定的黏液溶解劑清洗鼻腔，有助於清除過敏原和分泌物，減輕鼻塞和不適感。

4.抗過敏劑

常見的抗過敏劑成分孟魯斯特（Montelukast），能減輕鼻炎和支氣管哮喘的症狀，特別對於有哮喘症狀的過敏性鼻炎患者有效。

5.免疫療法

免疫療法，也稱為過敏原免疫治療，是一種長期的治療方法，以減輕過敏症狀並提高過敏原的耐受性，透過定期注射過敏原，逐漸使患者對該過敏原產生免疫反應，減輕過敏症狀。