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50年歷史的台東國軍英雄館 明年恐熄燈說掰掰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「國軍英雄館」因配合政府政策轉型營運，將於明年2月3日停止相關住宿服務，並公告官網，等同熄燈走入歷史。記者尤聰光／攝影
台東「國軍英雄館」因配合政府政策轉型營運，將於明年2月3日停止相關住宿服務，並公告官網，等同熄燈走入歷史。記者尤聰光／攝影

台東國軍英雄館」因配合政府政策轉型營運，將於明年2月3日停止相關住宿服務，並公告官網，等同熄燈走入歷史。縣府也證實消息表示，未接獲英雄館申請旅館業登記執照，緩衝時間一過，必須停止相關住宿營運。

軍人服務站表示，全台救國團青年活動中心及國軍英雄館必須在明年取得旅館業執照，才能繼續經營，考量台東英雄館近50年歷史，建築體老舊，欲修復需花大筆經費，經考量恐無法取得執照，未來將配合政策轉型經營。

1975年軍人節啟用服務的台東「國軍英雄館」，因館址位於市中心中的中心，且房價可說是便宜到不行，可以說是現役軍人、軍眷、榮民榮眷出差台東住宿的不二選擇，連續假期更是想訂也訂不到，近日卻傳出即將熄燈消息。

官網貼文指出：感謝國軍官兵同袍、軍榮眷及各界貴賓，50年來對本館的支持與愛護，為配合政府政策轉型營運，本館將於民國114年2月3日起停止受理住宿接待服務；另軍人服務站仍於原址，繼續相關軍人軍眷服務工作。

「每次出差到台東必住。」一名劉姓退伍上校不捨說，滿滿回憶，實在可惜，國防部應該想辦法，讓後面老弟們有地方住宿。另服務25年的李姓現役士官長表示，找不到地理環境這麼好、乾淨便宜的旅宿條件了。

縣府交通及觀光發展處表示，至今未接獲台東國軍英雄館申請相關旅館業登記執照的申請，依規定10年過度緩衝期限屆滿過後，英雄館就必須停止經營住宿業務，轉型其他適法的營運項目，落日條款於明年1月21日到期。

台東國軍英雄館官網貼文預告將於明年2月3日停止相關住宿服務。圖／翻攝自台東國軍英雄館官網
台東國軍英雄館官網貼文預告將於明年2月3日停止相關住宿服務。圖／翻攝自台東國軍英雄館官網

台東 國軍 國防部 榮眷

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