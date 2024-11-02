獨／昨列車大延誤竟是人為疏失 台鐵證實：號誌員操作失誤

受康芮颱風影響，台鐵不少路段出現災情，包括光復至富源、汐科站西正線等都發現電車線受損，昨天一早更影響許多通勤族；但有民眾爆料，昨天上午許多列車嚴重誤點並非電車線故障，而是號誌員操作失誤。對此，台鐵公司證實，昨天因七堵站號誌員操作失誤導致部分列車延誤，將落實檢討及改善，並依規定懲處疏失人員。

康芮颱風帶來強勁風雨，加上前天凌晨花蓮又發生芮氏規模5.5地震，導致台鐵東部幹線吉安至志學間木瓜溪橋北橋台軌道方向不整；北迴線和仁至崇德間也因颱風導致大量土石流掩沒軌道；汐科站西正線、光復至富源、鹿野至山里、景美至北埔、南平至光復及玉里至東里等路段也發現電車線受損，昨天一早許多班次出現延誤。

今有民眾爆料，昨天上午嚴重誤點並非因電車線故障，而是七堵站的號誌員操作失誤，將電車引導至錯誤的軌道，導致列車需要退行後再回到七堵站，期間所有從七堵南下的列車路線都被堵塞，造成北北基桃地區的南下列車在尖峰時段大幅誤點，而台鐵卻完全未對外提及這項失誤。

台鐵表示，受康芮颱風影響，10月31日晚間七堵隧道口樹木倒塌造成路線異常，汐止至七堵間西正線停用。11月1日清晨恢復行車，該路段雖已由工務單位處理完畢，但尚需進一步查修，因此故未開放使用，僅使用東正線及中正線。而當時七堵站號誌員因操作失誤，導致第1106次區間車進入西正線後需退行回中正線，才能進入七堵站，過程中其他上下行列車又僅能使用東正線，造成部分後續列車延誤。

台鐵公司指出，昨天上午7時37分即於公司群組通報此案，並列入事件摘要報告表，後續由運安處調查，並無隱匿情事，相關檢討及改善作為、教育訓練等將落實執行，包括疏失人員懲處以及司機員敘獎事宜也會依規定辦理，藉以落實行車安全保障。

台鐵公司表示，對於11月1日清晨列車恢復行駛初期，因需持續查道及整修路線作業等各項因素，列車有延誤情形，對旅客再致歉忱。

此外，台鐵也統計此次康芮颱風災情，共造成北迴線和仁至崇德間大量土石流淹沒軌道，長達100公尺、土石1600立方；景美至北埔間、南平至光復間、山里站等區間長達21公里電車線受損；號誌計軸器70處災；玉里=東里線槽被吹翻1700公尺；電子聯鎖充電機故障3處；高型號誌機被吹倒1座；平交道遮斷桿斷裂25處；發電機6站加油；電纜短路1處。