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南市圖推「百年中藥行的美味藥膳」 邀作家談寫台南美味

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供

台南市立圖書館舉辦「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動，今天壓軸「百年中藥行的美味藥膳四君四臣排骨湯」登場。府城老中藥店博仁堂第三代負責人周建文帶來壓軸好菜，熬煮一鍋適合秋冬季節的四神排骨湯，分享藥膳料理的精髓。希望「用飲食符號建構大家的台南時光」。

南市圖也搭配展覽，11月30日邀請作家楊富閔分享如何寫台南美味，今天起開放網路報名，詳情可上南市圖官網查詢。

四神湯在台南是常見的藥膳料理，南市圖表示，邀請從小生長在中藥行長大的周建文掌廚，是因他從小跟著父親與祖父學習中藥知識，近年除經營中藥店本業也致力藉藥膳料理來拉近中藥與大眾距離。

周建文今天在市圖永康新總館城市灶咖，熬煮出一鍋適合秋冬季節的四君四臣排骨湯，帶領民眾了解何謂「四君四臣」，教民眾冬日進補聰明吃的秘訣。

新總館1樓配合展出「臺南四百好書展-拾光味主題展」，是南市圖書館最後一檔，用五感閱讀台南主題好書，以味覺為主軸呈現，包括家族記憶中的好味道以及老店堅持的好滋味，帶民眾發掘書籍之中的台南好味道，展出至12月15日。

11月30日市圖將邀請寫作與台南密不可分的作家楊富閔，暢談心中的府城滋味。楊富閔作品處處可見他對於家鄉台南樣貌各種呈現，講座扣緊「拾光味」主題性，從破布子、雷公菇與酪梨牛奶等飲食符號出發，分享楊富閔在書寫台南時的心路歷程。

楊富閔也將從如採集、揀選素材進而開始編織故事的敘事，及重建記憶一同剖析、探討如何思考寫作的「寫什麼」與「怎麼寫」，如何從筆下刻劃許多好滋味，觸發讀者的味蕾記憶。歡迎大家跟著一同探索飲食脈絡、書寫府城故事。

市圖推廣服務組曾怡靜說，在許多人心中台南與美味密不可分，「每個台南人似乎都內建一套美食地圖」，上面標記許多形形色色的符號，都代表著獨一無二的記憶與意義。

台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
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台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
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台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供
台南市立圖書館展示「百年中藥行的美味藥膳」，將邀作家談如何寫台南美味。圖／台南市立圖書館提供

中藥 台南 料理

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