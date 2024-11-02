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颱風過後菜價稍漲 北農：預計1到2周才回穩

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農今天菜價。圖／擷取自台北農產運銷公司
北農今天菜價。圖／擷取自台北農產運銷公司

颱風康芮遠離，但影響全台，台北農產運銷公司菜價今天仍稍微波動，平均菜價達每公斤51.2元，比昨天每公斤41.13元上漲。北農表示，主要是蔬菜產區影響外，南投山區交通受阻，若未來氣候穩定，預計1到2周菜價恢復正常。

北農副總經理路全利表示，今天蔬菜到貨量878噸、平均單價51.2元，雖然菜量有筆昨天增加，但是到貨數量與10月中下旬、颱風前相比，只有達到7成5，其中最大原因是颱風康芮影響台灣範圍廣，蔬菜產地的花蓮、宜蘭地區相對較為嚴重，南投山區其次，西部雲彰嘉部分是影響較輕微。

路全利說，再者，颱風康芮對南投山區的交通破壞，所以貨量還無法運送，以及這一周農民在颱風到前就先加量採收，短期內也會導致蔬菜空窗期，所以菜量到今天也相對比較少。

路全利表示，由於颱風遠離，菜量需求、採買也恢復日常，今天到市場的承銷人數恢復颱風前的平常日，不過由於今天又是周末，那外市的需求因餐飲業、家庭採買而需求量上升，因此在需求上升、供給減少的情況下，導致菜價上升。

至於菜價何時回穩？路全利說，公司配合台北市政府，在11月5日起到11月11號、為期7天，透過北農所供應的233家大台北地區的超市通路，十項平價蔬菜的供應、達70公噸，未來氣候穩定、持續正常農耕，預計最快一、二周恢復。

北農 菜價 颱風

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