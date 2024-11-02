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兒童空汙易感度高 研究：燃香導致兒少認知發展降1成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與沒有燃香的家庭相比，降低1成。本報資料照片
台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與沒有燃香的家庭相比，降低1成。本報資料照片

氣候變遷與環境汙染，威脅新生兒健康。台北醫學大學公衛學院研究發現，家中有燃香祭祀行為的家庭，兒童認知發展表現級距，與沒有燃香的家庭相比，降低1成；住家客廳的「總揮發性有機化合物（TVOC）」濃度愈高，兒童認知發展程度下降，尤其新添購傢俱時，影響最大。

北醫大公衛學院副院長趙馨表示，家中燃香會產生懸浮微粒PM2.5、多環芳香烴等有害物質，除威脅兒少認知發展，因兒童呼吸道、免疫系統仍在發展階段，諸多生理機能均會受到影響，但燃香拜拜對許多台灣家庭、長輩而言至關重要，呼籲有在拜拜且家中有幼兒的家庭，應重視環境通風，盡量別讓兒少待在燃香的空間。

趙馨表示，北醫大另一項研究，針對TVOC即空氣與灰塵中的過敏原濃度進行分析，發現客廳TVOC濃度每增加552ppb，幼兒認知發展表現顯著降低5%，且女童認知發展更容易受TVOC濃度影響，每增加552ppb，女童認知發展表現降低8%，不過原因仍不明朗，研判與女性體內激素、荷爾蒙與TVOC的交互作用有關。

研究也發現，家中6個月內新添購傢俱者，兒童認知發展降低11％。趙馨建議，民眾購買傢俱時，可盡量選擇低VOC，而非低甲醛品項，因為低甲醛傢俱，可能其他有機化合物含量仍高，且建議避開兒童會停留的區域，最好的情況是通風一段時間後，再遷入居住。

兒科醫學會秘書長歐良修表示，歐洲醫學教育年會，已呼籲醫學教育要因應環境變遷做出改變，而政府在重視長者照護的同時，更應該關注孕婦、兒童醫療照護，這是重要投資，尤其國外研究發現，PM2.5空汙雖對所有年齡族群均會造成影響，但孩童待在戶外時間更長，且身高比成人矮小，屬空汙易感族群，「同樣一次霧霾，對兒童影響一定比成人更深。」

衛福部次長林靜儀表示，空汙對人體健康的影響因此相當複雜，在近期的討論中，「焦點被放在煙囪上」，這是對於一般族群的影響，但對於學童上學過程中，因身高矮小，受汽機車排放的廢氣直接影響，所承受的空汙比率比成人更高，卻未被重視，呼籲各界重視孕產婦、兒童等易感族群面對的空汙健康威脅。

PM2.5 北醫大 醫學

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