氣候變遷危機 北醫大研究：孕期氣溫每升1度 早產機率增6%

氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也正威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項相關研究，發現孕婦在第3孕期暴露的最低溫度愈高，不僅本身憂鬱風險增加，每增加攝氏1度，胎兒早產的風險增加6%。

台北醫學大學公衛學院副院長趙馨說，北醫大公衛學院院長陳怡樺為首的研究團隊，利用2011至2022年大台北地區世代研究資料，結合中央氣象署觀測資料進行分析，發現暴露氣溫愈高，孕婦本身憂鬱指數上升，胎兒早產風險增加，出生體重也會減少6.53克，且冬季懷孕、夏季生產的孕婦，所受負面影響更大。

趙馨表示，這項研究提供本土實證證據，並為制定針對孕婦的氣候調適健康政策，加強醫藥衛生護理，及推動跨學科研究，提供具體建議；不過，氣溫與早產間的音過關係，仍需進一步釐清，研判與生理、心理狀態均有關聯，天氣熱導致人體血流加快，恐會引發各項生理反應造成早產，心理憂鬱或壓抑，則會影響整體生理健康，也是造成早產的可能原因。

北醫大團隊也對孕婦健康提出解方。趙馨表示，國外研究指出，增加綠地環境暴露，可有效降低高溫帶來影響，北醫研究團隊則由世代追蹤，分析孕婦住家附近的「綠蔽度」，即周遭的公園、植被覆蓋率，與2歲兒童注意力發展的相關性，結果發現，綠地暴露與兒童注意力發展呈現顯著相關性，意即綠地暴露有助於胎兒發育，發生注意力不足的情況降低，建議孕婦可適時至住家周邊的公園從事活動，但不必過有壓力，反而造成反效果，如平日家務繁忙，可於假日再出門活動。

北醫大永續長簡伶朱表示，根據國外研究，極端氣候對糧食營養價值造成衝擊，稻米、小麥等作物在高溫、高濃度二氧化碳環境下生長，其蛋白質、鈣、磷、維生素C及B群呈現下降趨勢，北醫大團隊亦發現，食物中所含微量元素大幅下降，鐵、鋅下降幅度達7成，這些重金屬、必要的微量元素，會影響腸道菌叢分布，「氣候變遷對孩童營養素獲取的影響，值得關切。」