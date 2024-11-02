五月天演唱會延期 環團估損失6千萬觀光財 籲建立氣候通膨補償金

日前康芮颱風襲台，造成各地災情不斷，中央災害應變中心統計截至昨上午8時，康芮颱風已釀2死515傷，災情數量更高達6917件，農損也逾2.7億元。綠色和平今呼籲，政府應盡速建立氣候通膨補償金，協助受災居民與產業重建。

綠色和平說，除農損和傷亡以外，劇烈的風雨造成許多大型活動取消或延期，比如五月天演唱會就被迫延期，且尚未決定另行舉辦時間，不僅打破歌迷期盼，也可能導致演唱會所在縣市失去大筆觀光收入，這些都是氣候危機下所造成的額外損失。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，康芮颱風不僅帶來強風暴雨，更嚴重衝擊觀光旅遊業，讓手刀搶票、殷殷期盼的歌迷與商家都成為氣候危機的受災戶。若政府再不積極對抗氣候變遷，未來將會造成更多產業的經濟損失。若以五月天演唱會占地人數推估，本次原定舉辦於花蓮與高雄的演唱會共計容納逾2萬4800人參與，若以交通部觀光局112年台灣每人每次平均旅遊支出消費額2396元來計算，本次颱風恐損失高達5942萬元的觀光財。

綠色和平指出，據國科會與環境部共同發布的科學報告，推估21世紀中，強颱出現於台灣的頻率將增加約105%，未來像康芮的秋季強颱恐將成為常態，不僅民眾將會面對險峻的颱風災害，各種產業也將受衝擊，生產與生活成本將提升，導致氣候通膨的發生，呼籲政府必須有所因應。

綠色和平呼籲，短期而言應盡速建立「氣候通膨補償金」，在颱風過後運用資金來幫助受極端氣候衝擊的產業 ，包括農業、休閒娛樂、觀光旅遊業等進行災後復甦；針對受到極端氣候衝擊的民眾，尤其是氣候脆弱族群如偏遠山區或濱海地區的居民、戶外工作者等，政府應優先給予補償，穩定其生活開銷。

中長期而言，為解決「氣候通膨」，政府應加速淘汰化石燃料並推進再生能源發展，擴大台灣「淨零投資」進度，以美國「降低通膨法案」、澳洲「澳洲未來製造法案」作為借鏡，擴大企業與民眾等多元角色參與能源轉型。