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精神衛生法上路倒數 病人回歸社區、強制住院改變大

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
修正後的精神衛生法將在12月14日上路，其中關於嚴重病人強制住院新制預計在明年下半年上路。新北地方法院舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭。本報資料照片
修正後的精神衛生法將在12月14日上路，其中關於嚴重病人強制住院新制預計在明年下半年上路。新北地方法院舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭。本報資料照片

修正後的「精神衛生法」上路倒數，修正條文比例高達9成，重點包含促使精神病人復歸社區、建立社區心理衛生中心、強制住院改為法官保留等。台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪表示，醫院幾年前就已經開始準備，整體而言，強制住院跟患者回歸社區改變最大。

黃名琪表示，松德院區建立社區復歸地圖的「台北模式」，除了原有的緊急醫療跟精神科居家治療外，推出精神科病人出院後急性後期照護，也打造（疑似）社區精神病人照護優化計畫，當社區網路中發現個案後會轉介個管師及醫師評估，並有後續追蹤訪視、醫療介入等。

另外，針對合併精神疾病的遊民，提供整合性精神醫療，包含棲宿街頭出現干擾行為的遊民及收容所內遊民，也讓部分民眾脫離遊民身分。黃名琪說，相關準備幾年前已經啟動，在回歸社區部分，全國的心理衛生中心也是重點，民眾可以在心衛中心獲得初步評估。根據衛福部統計，全台共有52處據點，明年目標達到71處。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任陳柏妤指出，精神衛生法修正將在12月14日上路，但是攸關「強制社區治療及強制住院治療」的第五章預計要等到明年下半年才會適用，因此這部分會沿用現行的舊制。

精神疾病患者強制住院，現行做法病人不願意下，經2名精神科醫師評估，並向審查會申請強制住院，一次60天、沒有次數上限。陳柏妤說，新法上路後，強制就醫同樣是由2名精神科醫師提申請，但改為向法院申請，並且會由法官、具醫師身分的參審員，和病人權益代表組成合議庭，由過半意見決定；並且針對強制住院的延長次數有限制。

陳柏妤表示，以前衛福部審查會的判決屬於行政命令，新制的判決法律位階提高。目前醫院會跟衛福部合作做醫師教育訓練認定資格，病權代表也會辦理教育訓練。然而，隔行如隔山，法官雖然願意了解精神病患者狀況，但對於生病過程如何、如何對病人才是周全做法還需要更多認識，大家都在持續溝通中。

遊民 醫師

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