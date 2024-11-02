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1張圖看今年有利颱風生成指標 賈新興：觀察下周熱低發展趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年5月至10月西北太平洋季風指標。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
今年5月至10月西北太平洋季風指標。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

康芮颱風昨晚8時已變性為溫帶氣旋，近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察下周一起，關島附近海域熱帶性低氣壓發展趨勢。

賈新興分析今年有利颱風生成指標，今年5月至10月，共有3波有利颱風生成的環境建立。第一波是7月23日至7月30日，有兩個颱風生成，影響台灣的有7月20日生成的凱米颱風。第二波是9月6日至9月23日，共6個颱風生成，侵襲台灣的是9月28日生成的山陀兒颱風。第三波則是10月18日至31日，有2個颱風生成，侵襲台灣的颱風為10月25日生成的康芮。例外的則是8月11日至21日，環境雖不利於颱風的發展但也接連生成了5個颱風。

近期天氣部分，賈新興表示，明天，午後苗栗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周一，宜蘭有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南山區及宜花有局部短暫雨。下周二，北北基宜有局部雨，午後中投山區及宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，下周三至周四，新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南部山區有零星短暫雨。下周五至周六，北北基宜有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨。下周六深夜至10日，北北基宜花東及恆春半島有局部雨， 午後北部山區有局部短暫陣雨。11日，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後花東有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

凱米颱風 宜蘭 賈新興

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