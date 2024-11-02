颱風後蔬菜供應量減 批發價漲每公斤51.2元

颱風康芮影響蔬菜價格，資料顯示，今天蔬菜批發價漲為每公斤新台幣51.2元，農業部農糧署說，供應量減、價格走揚是因部分蔬菜產地採收不及，下週起包含價格、供應量都將回穩。

根據農產品批發市場交易行情站資料，今天蔬菜交易量為878.4公噸，蔬菜平均交易價格為每公斤51.2元，與昨天交易量658.8公噸相比，交易量增加33%，價格也較昨天每公斤41.1元增加24%。

農業部農糧署副署長姚志旺今天告訴中央社記者，今天雖然蔬菜交易量較昨天多，但因市場需求仍高，因此批發價格也較高。

姚志旺說，這次颱風葉菜類西部主要產區受災輕微，評估後續可穩定供應，只是現在採收速度還未跟上，交易量才比較少，待下週供應量回穩後，價格也會回穩。

姚志旺也說，農糧署已經輔導農民團體加強調配釋出庫存冷藏蔬菜，並請全台量販通路配合推出優惠甘藍專區，下週會評估市況反映來釋出，讓消費者方便採購。