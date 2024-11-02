誰的一千萬？在彰化這家超商21元買咖啡 發票中特別獎仍未領

今年5-6月期統一發票仍有4張千萬特別獎無人領取，其中1張是彰化縣福興鄉全家超商「福興福利店」開出，領獎最後期限是本月5日，中獎人須持電子發票證明聯兌獎，福興鄉長蔣煙燈呼籲民眾再檢視電子郵件或手機簡訊，不要讓財神擦身而過。

今年5-6月期統一發票1000萬特別獎號碼「86396830」，共開出15張，其中1張落在彰化縣福興鄉彰水路的全家超商「福興福利店」，幸運兒只花了21元買咖啡中大獎，依財政部資料，中獎人是索取電子發票，必須影印出來，才能領獎。

不過，距領獎最後的11月5日最後期限，已經倒數計時，福興鄉全家超商「福興福利店」開出的統一發票千萬得獎人， 仍未前往領獎。

「福興福利店」今年8月1日開出統一發票千萬特別獎時，福興鄉長蔣煙燈特別前往致賀，也期待中獎人及早前往領獎，為福興鄉帶來「福氣」，沒想到，距最後領獎期限不到3天，至今卻還沒有人前往領獎，蔣煙燈也跟著很著急，呼籲那段期間前往消費的民眾，再檢視一下電子郵件或手機簡訊，不要讓財神擦身而過。

彰化縣芬園鄉芬草路全聯芬草門市，去年7-8月期統一發票也開出的一張千萬特別獎，在距離領獎最後期限不到一周，也是無人領取，後來，得主仍趕在期限前爽領千萬特別獎，民眾恭喜之餘，也大呼「太能忍了」。

不過，仍有「煮熟的鴨子」的遺憾。像2021年元月25日開出的一張統一發票特別獎1000萬元，落在彰化縣鹿港鎮中山路、民族路口85度C，據業者表示，幸運兒疑是一名在地高中女生，買了65元一個「金沙松鼠」小蛋糕，就中了統一發票1000萬大獎，卻是過了3個月領獎期限，沒人兌領，據了解，這名高中女生弄丟了發票，錯失實領800萬元，為之頓足憾恨。