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蘇花匯德隧道提前搶通 和仁至崇德段今放行2時段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇花路廊匯德隧道北口提前搶通。圖／公路局提供
蘇花路廊匯德隧道北口提前搶通。圖／公路局提供

康芮颱風影響，蘇花路廊台9線161.3k匯德隧道北口發生土石流坍土方約12000立方公尺。公路局東區養護工程分局南澳工務段昨天清晨動員多部機具進行搶修，提前於今天上午11時搶通，恢復通行。配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁至崇德路段今放行2時段。

公路局表示，考量土石流造成坍方緊鄰公路，尚急需進行路側土方清運，及排水橋涵入流工及囚沙空間挖掘，以提升公路抗災能力，並配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁至崇德路段放行時間為今天上午11時至下午2時及傍晚5時至晚間7時開放通行，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日上午6時，夜間管制不開放通行。

另外，明天上午6時至下周一上午8時開放通行不管制。下周一之後恢復平日上午8時至傍晚5時施工管制，管制期間每日放行3次，包括上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分。夜間（傍晚5時至隔日上午8時）及假日全天不管制，放行時段內到達管制點和仁、崇德車輛將全數放行。

公路局指出，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，地震及颱風後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行時段每日管制放行前，將依道路巡查結果不排除有延後放行或暫停放行可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。

土石流 康芮颱風 蘇花公路

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