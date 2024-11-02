蘇花和仁＝崇德路段坍方 今11時提前搶通雙向通車

台鐵接連受康芮颱風、地震影響，多處路段受損，蘇花路廊台9線匯德隧道遭大量土石流淹沒軌道，昨天公路局派員搶修，經過日夜持續搶修，原預定今天12時搶通，提前11時搶通，恢復雙向通車。

受康芮颱風影響，蘇花路廊台9線161.3公里匯德隧道北口，發生土石流坍方，約有1萬2000立方公尺土方掩埋道路及隧道洞口，公路局東區養護工程分局南澳工務段於昨天清晨風雨稍緩後，立即動員多輛機具搶修，經日夜持續搶修，於今天11時提前搶通，恢復通行。

公路局表示，考量土石流造成坍方緊鄰公路，還需進行路側土方清運，及排水橋涵入流工及囚沙空間挖掘，以提升公路抗災能力，並配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁154.8公里至崇德165.7公里路段今天上午11時至下午2時、下午5時至晚上7時開放通行，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日上午6時，夜間管制不開放通行。

11月3日上午6時至4日上午8時開放通行不管制，4日之後恢復平日上午8時下午5時施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分，下午5時至隔天8時及假日全天不管制，放行時段內到達管制點車輛將全數放行。

公路局指出，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，地震及颱風後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行時段每天管制放行前，將依道路巡查結果不排除有延後放行或暫停放行可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。