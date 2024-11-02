不再只穿裙裝 華航空服員褲裝制服曝光、星宇也改規定

國家人權委員會日前發布調查報告，建議政府督促國籍航空公司增加女性空服員褲裝制服選項。近日中華航空褲裝制服曝光，色調沿用原先設計，最快明年就可供空服員選擇；另外，星宇航空也說，今年9月已修改客艙組員制服規範，女性客艙組員可自由換領裙或褲裝。

國家人權委員會日前發布調查報告指出，國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府督促國籍航空公司增加女性空服員褲裝制服選項。

而華航最新褲裝制服設計曝光，沿用原先灰、藍、紅拼接色調，近日也針對空服員進行意願調查，最快明年可換裝。

華航表示，華航重視性別平等，致力員工均衡發展，針對一線女性服務人員的服裝選項，將提供現有褲裝制服款式，目前正開放選填，未來將褲裙並行，員工可依自身需求選擇。

星宇航空也說，今年9月24日起修改客艙組員制服規範。女性客艙組員可於制服汰舊換新時，在原本套數總額內，自由換領裙或褲裝，使女性客艙組員制服選用，更加符合個人需要。