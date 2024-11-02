兩波東北季風接力 下周一起雨區擴大、全台降溫有感

未來1周兩波東北季風影響台灣天氣，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天東北季風略為增強，下周一開始東北季風再度增強，日夜溫差大，北部地區整天偏涼，低溫來到20、21度左右，會是比較有感覺的東北季風。下周一晚上至下周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區都可能有局部較大雨勢發生。

今天開始東北季風增強影響，陳姵安表示，迎風面桃園以北、宜蘭、花蓮、台東雲量偏多，下周一東北季風又會再度增強，會明顯感受到溫度下降。迎風面地區今天整天偏涼；至於中南部因為雲量偏少、多雲到晴的天氣，高溫可以來到30、31度，基本上還是偏悶熱的天氣型態，清晨夜晚降至24至25度。

未來1周溫度趨勢，陳姵安表示，今明兩天的東北季風強度還沒有到很強，高溫可以來到24、25度，低溫則是21、22度。不過，下周一開始，全台灣降溫有感；北部地區低溫下周二降至20、21度，高溫也會明顯下降，大約23度左右；中南部地區高溫降到28、29度，尤其下周二至周四「立冬」清晨，低溫也會降得滿低，早晚日夜偏大。

這兩波東北季風的降雨部分，陳姵安表示，今明兩天東北季風還沒有很強，水氣比較少，主要在迎風面大台北、宜蘭、花蓮、台東可能有局部降雨，中南部山區偏向午後零星陣雨情形為主。下周一開始東北季風再度增強，雨區範圍擴大，下周一晚上開始到下周三，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨比較大一點，可能有局部較大雨勢發生。

陳姵安表示，中南部下周二午後降雨可能範圍擴大一點，都還是侷限近山區或山區。下周五東北季風減弱，降雨範圍縮小，水氣再度偏少，主要是北部和東半部地區有零星降雨。

她說，今天開始桃園到雲林沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼綠島可能有8至9級強陣風，尤其下周一東北季風再度增強，風力可能會更為上升，前往海邊活動注意安全。