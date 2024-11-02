兒少「高處落下」10年增幅逾4成 林靜儀：加強校園防護措施

少子化、高齡化夾擊，減少孕產婦、新生兒及兒少死亡率備受關注。衛福部統計，0至17歲兒少不幸死亡方式，以「高處落下」為大宗，從民國110年24人，上升至111年38人，112年數據雖下降，但仍有32名兒少墜樓身亡。衛福部次長林靜儀表示，已透過跨部會自殺防治會議，與內政部商討如何增加校園高樓防護措施。

林靜儀今天出席台北醫學大學「氣候變遷下孕產／兒童敏感族群之衝擊與調適論壇」發表專題演講。她表示，衛福部去年啟動15至30歲免費心理諮商，消息一出幾乎秒殺，各縣市諮商所預約全滿，站在政策制定者角色，樂見年輕族群及早尋求心理資源，其成效也反應在15至20歲自殺、自傷比率下降。

根據衛福部103至112年統計數據，兒少高處落下身亡的數字，整體呈現上升趨勢。從103年僅6人，逐年上升上升至109年為30人，110年雖下降至24人，但隔年又上升到38人，112年為32人，10年間增幅超過43%。

林靜儀表示，兒少、青少年自傷、自殺事件頻傳，近期甚至有國小學童自殺的新聞，高處落下是兒少自殺、自傷的重要原因，衛福部透過跨部會的自殺防治會議，與教育部、內政部等單位研擬，如何避免學童墜樓問題，學校端反應，內政部建築法規中的消防規定，要求安全門不得上鎖，這卻讓學童容易上到頂樓，進而引發墜樓問題。

「校園高樓應有防護措施，在兒少一時情緒激動，沒有後援時，至少要讓他們跳不下來。」林靜儀說，在相關法規制定下，校園已在高樓層樓梯間設置防墜網，未來自殺防治重點，在如何兼顧消防等公共安全需求，同時避免高樓墜落等，解決法令與自殺預防實務上的矛盾，衛福部將持續與各界溝通，尋求解決方案。

林靜儀表示，除硬體的自殺預防措施，衛福部也將與教育部研擬，提升校園學童心理健康韌性，並呼籲媒體秉持自殺新聞報導原則，避免引起仿效效應，藉由多重方式，盼能遏止兒少自殺、自傷漸增的趨勢。