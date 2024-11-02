迎接下月香港直航花蓮旅客 公車增機場往返市區站點
花蓮下月將重啟香港到花蓮的直飛航班，縣府調整公車路線，將原1123的單循環路線，拆分為「311美崙環線」站點分布美崙主要飯店、學校與醫院；「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊，即日起上路。
縣府上月宣布自12月12日起，啟動「香港—花蓮」包機常態性直航，縮減從桃園或台北松山機場落地後，搭車訪花蓮的不便，也突破震災後交通困境。
縣府建設處表示，原先的花蓮市區客運「1123 花蓮轉運站—花蓮機場—花蓮轉運站」單循環路線，為更深入服務客群，並因應民行及觀光需求，規畫分為「311美崙環線」花蓮轉運站—美崙—海星中學—慈濟醫院—花蓮轉運站及「311A機場線」花蓮轉運站—花蓮機場。
建設處說明，「311美崙環線」從花蓮轉運站發車，每天提供16班次公共運輸服務，運行環繞一圈約1小時；行駛路線包括海星中學、花蓮高工、花蓮醫院、慈濟醫院及門諾醫院等，讓美崙地區民行無論就醫、就學或轉運都便利。
「311A機場線」同樣從花蓮轉運站發車，每天提供7往返班次，公車班次時刻配合國內班機到離站時間，返程行經805國軍總醫院。
縣府表示，「香港—花蓮」直飛航班自12月12日起，每周4航班往返，屆時「311A機場線」將再調整配合國際線航班到離站時間，讓香港自由行旅客入境花蓮後，從花蓮機場至花蓮轉運站轉乘公共運輸，方便遊覽山海縱谷壯闊美景。
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