枕頭被「睡出凹痕」就該換！譚敦慈曝寢具清潔方法 每日必做1動作
與身體接觸頻繁的寢具或衛生用品，並不是等到壞掉再換新就好，除了保持整潔外，定期汰換也很重要。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，目前市面上多數枕頭都無法丟到洗衣機清洗，所以當枕頭被「睡出一個凹痕」時，就應該換新。她還分享自己除了每周洗1次床單外，也會每日用吸塵器將枕頭吸一遍，清潔落在表面的毛髮或皮屑。
譚敦慈在節目《醫點不誇張》指出，許多人會有買一個枕頭就能用一輩子的錯誤迷思。由於市面上多數枕頭都無法丟到洗衣機做深度清潔，所以當它被睡出一個「頭型」時就應該趕快丟掉了。
譚敦慈表示，床上容易滋生塵蟎，當我們睡覺時落下皮屑，就會使塵蟎問題愈發嚴重。她分享自己的清潔習慣，除了固定每周清洗床單外，每天早上還會用吸塵器將枕頭表面的毛髮、皮屑吸一遍。她補充，使用除蟎機、吸塵器或黏毛滾輪都能達到同樣的效果，清潔時要順著枕頭形狀，以直、橫方向將正反面各吸一次才會乾淨。此外，平時也可以在枕頭上墊一塊毛巾再睡，不過毛巾同樣須每日替換。
北榮皮膚科主任陳志強醫師則建議，枕頭套應1至2周就清洗一次。至於頭皮乾不乾淨是否會影響脫髮，他解釋，頭皮若長期不乾淨，平躺睡覺時細菌又被不斷擠壓著，便容易出油、毛囊發炎，毛囊若被破壞地太嚴重，就會產生不可逆的反應。
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