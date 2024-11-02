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視障外出不便成就醫障礙 肝基會扶輪社免費檢查助出門

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做檢查舉辦免費肝炎肝癌篩檢。記者李青縈／攝影
肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做檢查舉辦免費肝炎肝癌篩檢。記者李青縈／攝影

肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，今早舉辦免費肝炎肝癌篩檢，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做檢查，包含免費肝病檢查、血液常規檢查、癌症指數檢、腹部超音波檢查。台北敦化扶輪社社長陳輝鴻表示，與東昇扶輪社等一起合作，動員約30名社員協助今天活動包含動線引導等。

「身體不便，延後就醫幾乎是家常便飯」，台北市視障音樂文教基金會董事長張育豪說，自己從小視障，身邊不少同樣受到視障所苦的朋友，因為外出不便，常疏於照顧自己，更容易延後就醫。

張育豪說，身障者因為視力不便，出門就醫障礙大，因此容易出現延後就醫，疏於照顧自己，今天活動鼓勵他們積極用實際行動照顧自己，約有180名視障者參與檢查。

台北市政府社會局身心障礙者福利科股長黃思綾表示，台北市身心障礙人數約有12萬人，占總人口數約4.5%，其中受視障所苦者約5000人。感謝肝基會結合社會愛心善款，舉辦篩檢活動為視障者健康把關。

好心肝醫療事業發展執行長李懋華表示，現代人脂肪肝發生率提高，脂肪肝可能演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌。B型肝炎帶原者需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波。他也建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查。

李懋華說，B型與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液和體液傳染，如穿耳洞、針灸、刺青沒有用拋棄式的針頭，就可能感染，數十年後，恐逐漸病發肝硬化及肝癌。希望藉由今日保肝活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨之前建立防護。

免費篩檢項目如下，兩周後寄發報告，篩檢異常者若有需要，肝基會將協助至醫療院所追蹤及治療。

肝病檢查：B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎、肝功能指數（GOT、GPT）。

癌症指數檢查：甲種胎兒蛋白（AFP）、CA19-9腫瘤標記、CEA腫瘤標記、CA-153腫瘤標記、CA-125腫瘤標記、PSA攝護腺特異抗原。

血液檢查：腎功能、三酸甘油酯、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、尿酸、血醣、血液常規檢查（6項）

腹部超音波檢查：肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟。

肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做檢查舉辦免費肝炎肝癌篩檢。記者李青縈／攝影
肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做檢查舉辦免費肝炎肝癌篩檢。記者李青縈／攝影
由左至右分別為肝基會顧問、好心肝醫療事業發展執行長李懋華、台北市政府社會局身心障礙者福利科股長黃思綾、台北市視障音樂文教基金會董事長張育豪、台北敦化扶輪社社長陳輝鴻、台北東昇扶輪社社長張煌義。記者李青縈／攝影
由左至右分別為肝基會顧問、好心肝醫療事業發展執行長李懋華、台北市政府社會局身心障礙者福利科股長黃思綾、台北市視障音樂文教基金會董事長張育豪、台北敦化扶輪社社長陳輝鴻、台北東昇扶輪社社長張煌義。記者李青縈／攝影

B型肝炎 腫瘤 視障者

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