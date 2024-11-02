北台灣轉涼 下周有雨探16度低溫 不排除還有颱風生成

送走了難得一見在深秋季節登陸台灣的強颱康芮之後，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末恢復典型的東北季風天氣型態，由於東北季風夾帶的水氣並不多，因此預估帶來的降雨有限。迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部區域有些短暫陣雨機會，其他大部分地方多雲或晴天氣。

吳聖宇說，因為颱風過後許多區域仍有潛在的危險性，海邊的風浪也還是很大，建議還是暫時先不要前往比較安全。

溫度方面，吳聖宇表示，東北季風帶來較涼的空氣，周末期間在北部、東北部以及花蓮一帶的溫度較為偏涼，白天高溫24-27度，中部、南部以及台東地區還是較為偏暖，白天高溫仍有機會超過30度或以上，南北之間有溫度上的差距。

吳聖宇表示，夜晚清晨則是在中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區溫度會比較偏低，可能有20度上下的低溫出現機會，雖然感受上還不到冷，已經算是有涼意。南部空曠地區的低溫有機會降到20-22度左右，預期在中南部、台東一帶的日夜溫差變化會比較大。

展望下周，吳聖宇表示，目前來看東北季風仍將持續影響台灣，可能要持續影響下周一整周的天氣，其中下周二到下周四東北季風的強度會比較強一些，預期迎風面的大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東一帶持續有短暫陣雨，其中季風較強的時候局部單點的降雨會比較多。水氣並沒有很明顯，因此降雨量應該不至於太大，其他地方天氣比較穩定，大致以多雲或晴為主。

吳聖宇表示，下周北台灣的溫度將會持續偏涼，尤其下周二到下周四季風較強的時候溫度會更低一點，白天高溫可能只剩下22-24度，夜晚清晨低溫也會降到20度以下，空曠地區甚至有可能降到16-18度間，感受上應該會頗有涼意。中南部的溫度也會較為下降，不過大致仍是日夜溫差較大的型態，白天高溫大約28-30度，夜晚清晨空曠地區低溫也有可能降到20度或以下。

至於南邊的熱帶擾動部分，吳聖宇表示，下周在菲律賓以東的低緯度洋面預期仍可能有擾動發展，並且靠近菲律賓一帶的機會，不過預報比較分歧，因此實際情況還要觀察，是否影響台灣也都還言之過早。

吳聖宇表示，今年因為逐漸轉為反聖嬰現象海溫的關係，南海、菲律賓一帶的洋面海溫偏暖，因此預期11月甚至到12月都還是有可能出現熱帶擾動比較活躍發展的情況。

他說，西北太平洋到南海這個區域一年四季都會有擾動或颱風發生，只是如果海溫偏高，擾動發展比較活躍，尤其是活躍區域可能比較接近台灣南邊海域的話，就要留意是不是對台灣天氣會有影響，即使擾動本身沒有很靠近台灣，也要留意會不會跟東北季風產生交互作用的異常降雨現象。