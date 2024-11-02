康芮襲台總回顧 史上最晚侵台強颱 雨灌宜花、風掃全台

康芮颱風昨晚8時變性為溫帶氣旋，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，康芮颱風是1958年以來、歷史上最晚以強颱姿態登陸的颱風，帶來的強風豪雨對台灣造成莫大的衝擊。

康芮颱風結構非常完整而扎實，氣象署表示，特別是環流相當寬廣，是近年少數以半徑超過300公里的大小影響台灣的颱風，而台灣南北總長約為394公里。它的颱風眼也相當大，「大到幾乎可以涵蓋整個台南市或北北基地區」。

氣象署說，由於康芮颱風巨大的暴風半徑，蘭嶼站出現顯著強風，「風速計也因此壯烈犧牲」，台灣各地及離島普遍觀測到10級以上強陣風。颱風雨帶及其外圍環流，讓宜蘭及花蓮山區觀測到破1200毫米的總累積雨量。

不同於蹉跎慢行的山陀兒颱風，康芮颱風「直球對決」。氣象署表示，在康芮颱風接近東南部近海到登陸前，為蘭嶼、綠島、花蓮豐濱帶來≥17級的破壞性強陣風，而17級已經是蒲福風級表的最高等級。不過，康芮颱風登陸後，迎頭撞向台灣高聳的山脈地形，原本清晰的颱風眼不久後就消失難以辨識，整個颱風的結構也明顯受到破壞、強度快速減弱。

氣象署整理康芮颱風的重要時刻及特性，康芮是今年第21號颱風，10月25日上午8時在關島東方海面形成，朝西北西方向行進。由於大氣環境有利其發展，10月29日清晨2時增強為中度颱風，此時中心位於呂宋島東方海面，順著導引氣流由西北方向朝台灣附近海面接近。

氣象署10月29日下午5時30分發布海上颱風警報，10月30日清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。隨著康芮颱風逼近，「海氣環境給它充足的營養」，10月30日上午8時增強為強烈颱風。康芮颱風10月31日下午1時40分以強颱的強度登陸台東縣成功鎮，同一天晚上6時40分從雲林麥寮出海，「快閃台灣本島」。

康芮颱風出海後，除了受地形破壞外，海洋條件及北方乾冷空氣均不利其維持強度，因此快速減弱，暴風圈減小，同時快速向北遠離，最後在11月1日下午2時30分，正式離開台灣警戒海域。

颱風的外圍環流從10月30日開始即為東半部和恆春半島帶來大量降雨，各地沿海風浪也逐步增加，31日清晨風雨開始明顯增大，直到昨天上午，風雨才慢慢地緩和。

迎風面的宜蘭、花蓮以及雙北地區，在颱風接近期間不斷有降雨量累積，各地亦有一陣陣強降雨出現，隨著颱風接近，宜蘭山區降雨愈來愈明顯。10月31日上午宜蘭縣大同鄉的鴛鴦湖站總累積雨量來到1000毫米以上，颱風登陸後花蓮縣秀林鄉天祥站雨量也迅速累積到1000毫米。

西半部的雨勢是等到颱風中心出海，受其南側環流西南風影響，有較為明顯的雨勢出現，尤其中南部局部山區雨勢來到豪雨等級以上。

颱風接近台東縣時，全台各地普遍都有10級以上強陣風，部分地區甚至出現破壞性強風，蘭嶼、綠島及花蓮豐濱觀測到17級以上，澎湖東吉島與颱風登陸位置附近的長濱、成功也有14到16級的強陣風出現。

此外，北台灣的北北基市區、彭佳嶼、後龍及東半部的宜蘭、花蓮、台東和離島的澎湖也有11至13級的強陣風發生。