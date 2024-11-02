11至12月還有颱風？ 吳德榮：氣候平均3個、侵台機率0.1％

中央氣象署發布濃霧特報，今天中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨宜蘭、花蓮有微弱回波，伴隨局部降雨。各地氣溫略降，今晨平地最低氣溫約在19至22度。

康芮颱風昨晚8時變性為溫帶氣旋，吳德榮表示，周末康芮已變性、遠離；各地天氣好轉，迎風面仍有殘餘水氣，北海岸、東半部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率，其他地區晴時多雲。北台灣稍涼、中南部白天微熱、早晚偏涼。北部19至27度、中部21至31度、南部21至33度、東部22至33度。

下周一晚起至下周五另一波東北季風影響，吳德榮表示，下周二大台北、東半部有局部短暫雨；下周三至周五略轉乾，北海岸、東半部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率；背風面都是晴朗穩定的天氣。下周二起氣溫逐日略降，北台灣稍涼、中南部白天微熱、早晚涼。

康芮颱風是1958年以來最晚以強颱強度登陸的颱風。今年是否還會有侵台颱？吳德榮表示，氣候平均而言，11、12月西北太平洋還有3個颱風生成，但是此時東亞陸塊已變冷，颱風在靠近時會快速減弱，否則在洋面上即早早迴轉，或偏南通過菲律賓，侵台的機率統計上約為0.1％。

他說，若模式未來有颱風生成的模擬，不用意外。其侵台機率雖然很低，但對天氣有間接影響的、機率比較高了，這也是為何仍需對熱帶擾動的活動，繼續觀察的原因。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。