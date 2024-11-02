未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

東北季風增強，中央氣象署說，今天迎風面桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，清晨新竹及苗栗地區亦有零星短暫雨；桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，白天高溫北部、東北部及東部約25至27度，中、南部及東南部為30、31度，低溫中部以北及東北部為22、23度，其他地區約24、25度。

明天桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北部、宜蘭21至27度，花東23至29度，中南部22至31度；澎湖24至26度、金門23至27度、馬祖21至22度。

下周一東北季風又一波再增強、下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北部、宜蘭19至27度，花蓮21至28度，中南部及台東20至31度；澎湖22至26度、金門19至27度、馬祖18至23度。

下周五東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部、宜蘭19至27度，花蓮21至26度，中南部及台東20至31度；澎湖22至25度、金門19至26度、馬祖18至21度。

11月9日至11月11日環境為偏東風，東半部及大台北地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。