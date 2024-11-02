健康你我他／謝外籍看護大愛 陪伴我的老媽媽

母親90歲後體力虛弱，肢體失能，日常生活無法自理，需要24小時照護，只得請外籍看護支援。起初母親拒絕陌生人照顧，極力反對與排斥，但兒女都有點歲數了，無法長期承擔照顧工作，最後總算勉強答應。

第一位照顧外籍看護來自印尼，不會閩南語，只會簡單國語，造成溝通上的困擾，加上吃不慣她烹調食物的口味，母親常食欲不振，堅持在村子裡另請一位歐巴桑來煮飯，雖然增加開銷，但只要能讓母親開心，我們都願意做。

家裡的外籍看護來來去去已換了3、4位，母親漸漸習慣，她們認真學習台式料理，照顧母親體貼細心，跟我們相處像家人一樣親近，我們也放下心頭的大石。

美國社會學教授薩托表示，「未來照顧年長父母的時間，可能會比撫養一個小孩長大的時間還長。」醫學科技的進步，延長人類的壽命，需要照顧老年的時間會愈來愈長。

我的母親民國8年生，今年105歲，為人子女要盡孝道陪伴，讓她安享晚年。雖然她已經不認得我是誰了，但是總不停地問我「吃飽沒？」握住她的雙手，溫暖的傳遞，母親一定能感受到。

外籍看護離鄉背井來照顧沒有血緣的長輩，這是「老吾老以及人之老」的人間大愛，人與人的相遇都是緣分，應真心相待有緣的人，讓愛溫暖人間。