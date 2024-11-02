聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／謝外籍看護大愛 陪伴我的老媽媽

聯合報／ 文／陳存仁（中市北屯）
我的母親民國8年生，今年105歲。圖／讀者提供
我的母親民國8年生，今年105歲。圖／讀者提供

母親90歲後體力虛弱，肢體失能，日常生活無法自理，需要24小時照護，只得請外籍看護支援。起初母親拒絕陌生人照顧，極力反對與排斥，但兒女都有點歲數了，無法長期承擔照顧工作，最後總算勉強答應。

第一位照顧外籍看護來自印尼，不會閩南語，只會簡單國語，造成溝通上的困擾，加上吃不慣她烹調食物的口味，母親常食欲不振，堅持在村子裡另請一位歐巴桑來煮飯，雖然增加開銷，但只要能讓母親開心，我們都願意做。

家裡的外籍看護來來去去已換了3、4位，母親漸漸習慣，她們認真學習台式料理，照顧母親體貼細心，跟我們相處像家人一樣親近，我們也放下心頭的大石。

美國社會學教授薩托表示，「未來照顧年長父母的時間，可能會比撫養一個小孩長大的時間還長。」醫學科技的進步，延長人類的壽命，需要照顧老年的時間會愈來愈長。

我的母親民國8年生，今年105歲，為人子女要盡孝道陪伴，讓她安享晚年。雖然她已經不認得我是誰了，但是總不停地問我「吃飽沒？」握住她的雙手，溫暖的傳遞，母親一定能感受到。

外籍看護離鄉背井來照顧沒有血緣的長輩，這是「老吾老以及人之老」的人間大愛，人與人的相遇都是緣分，應真心相待有緣的人，讓愛溫暖人間。

外籍看護 母親 醫學

延伸閱讀

步上蘋果iPhone 16後塵 Google Pixel手機因這件事遭印尼禁售

「愛子歸來」10年心血！喪夫失子化大愛：監獄孩子送暖

彰化玉意宮媽祖大愛列車中彰投走10年 埔心鄉弱勢今受惠

藍委推修法80歲申請外籍看護免巴氏量表 卓榮泰不認同

相關新聞

類鼻疽病例破百釀20死 歷史新高

繼凱米、山陀兒颱風後，強颱康芮接棒來襲，受颱風接連影響，國內類鼻疽疫情寫下歷史新高，康芮颱風侵台前，累計病例已破百例，衛...

流感、新冠疫苗 賣場也能打

衛福部疾管署宣布，十一月起公費疫苗「第二階段開打」，擴大接種對象包含五十歲以上無高風險慢性病成人，可接種公費流感疫苗；出...

黃達夫卸任和信院長 交棒褚乃銘

創設台灣首家「癌症醫院」的和信治癌中心醫院董事長黃達夫，執掌和信卅五年，昨卸下院長職務，交棒給新任院長褚乃銘。如今台灣癌...

和信交棒／褚乃銘：病患要的 才是好治療

和信醫院新任院長褚乃銘從黃達夫手中接棒和信，面對全台癌症醫院激烈競爭，黃達夫無懼和信醫院面對「沒有粒子治療」就是「過時醫...

和信交棒／黃達夫是「宅男」 用行動愛老婆

卸下院長一職的黃達夫，是一位宅男，同時也是愛妻的老先生，近期多了一個身分是「準糖尿病患者」，高齡八十五歲的他，與太太約法...

愛肝達人站／怎麼看一眼就知道我有青光眼？

真實故事。眼科門診。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。