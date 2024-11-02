愛肝達人站／怎麼看一眼就知道我有青光眼？

100元國父遺像的臉就是典型肝病末期的病容。圖／肝基會提供 真實故事。眼科門診。

病人求診一位名醫，醫師只看了一眼，「你這是青光眼！」

病人很不相信，心想，「怎麼什麼檢查也不做就判定我青光眼？未免太草率了！」

病人不服，去別的醫院做了一大堆檢查，結果證明還是青光眼。

這時，病人才心服口服：「薑還是老的辣！」

古人說：「觀其眸子，人焉廋哉！」不管中西醫，看病的要領中「望聞問切」，望是第一步，有不少病，一眼觀之，就可得知大概診斷，例如病人消瘦，皮膚黃、肚子大、一看就知道是肝硬化合併肝癌。

又如以前100元台幣上，國父遺像那張臉也是典型肝病末期的病人，在那張鈔票上，但見國父兩眉緊縮，下巴微翹，面無笑容，就是典型肝病末期的面容。反之1000元上的蔣中正肖像眉開眼笑，精神煥發，看起來就是一副很健康的樣子。

如果是臨床經驗較少的醫師，因為腦袋資料庫缺乏這些資料，可能要做一大堆檢查才能判斷你是否有了肝病或青光眼。但經驗老到者就好像ChatGPT一樣，資料庫裡有這些資料，一比對，診斷就出來了。

話說回來，在疾病的早期，例如肝癌的早期1公分大，肺癌的早期0.8公分大，或大腸癌的早期2公分大，通常都是沒有症狀的，不僅外表看不出來，人沒有任何感覺，只能由抽血查看腫瘤指數有沒升高，再加上用超音波、電腦斷層、內視鏡等影像檢查，才能正確診斷是不是得了早期癌症。

也因為如此，定期保養我們的肉身，像車子出廠了一段期間就要做定期保養檢查一樣，車子才能開得久，人也才能活得久過著彩色人生。

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