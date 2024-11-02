院長講堂／彭家勛行醫30多年 難忘病人手寫卡片

台北榮總桃園分院院長彭家勛今年7月底走馬上任，他承諾，桃榮將向醫學中心看齊，為醫院勾勒出新藍圖，做桃園市民最強的後盾，顧好市民的健康。

專精神經醫學 作基因研究

彭家勛是神經醫學的權威，專精於神經學研究，包括基因與酒癮、腦中風疾病及巴金森氏症。畢業於國防醫學院醫學系的他，就學期間就對神經解剖學有興趣，發現神經內科疾病的應用發展空間很廣，因此畢業後投入神經內科醫學領域，並先後獲得尹士俊、胡漢華、洪昭雄三位教授指導提攜。

尹士俊是國際知名學者、國防醫學院生化所教授，在基因及酒癮的研究相當出色；胡漢華則是台灣腦血管超音波血流動力檢查的先驅研究者。彭家勛結合兩位教授的研究，進一步探索與中風之間的關聯，在國際腦中風知名期刊發表研究結果，顯示酒精代謝基因差異與腦中風發生有關。

彭家勛2003年赴美進修，接受國家環境健康科學研究所暨美國國家衛生研究院洪昭雄教授指導，以巴金森症老鼠模型探討神經保護藥物的作用，進而將神經保護概念應用在急性腦中風及慢性神經退化性病人的治療上，對病人有相當程度的幫助。

自美返台後，彭家勛在全國積極推動急性梗塞性腦中風治療，在擔任台灣神經學學會理事長任內，與健保署溝通改善神經科醫師進行血栓溶解治療時的各種困境，包括提高執行給付和延長治療黃金時間，讓急性腦血栓溶解治療成為標準治療，幫助許多急性中風病患免於終生殘障臥床之苦。

彭家勛(右)在台北榮總院長陳威明(中)監交下，接任北榮桃園分院院長。圖／桃園市政府新聞處提供

推取血栓聯盟 搶治療時間

「今年腦中風治療工作重點，是爭取有效黃金治療時間，推動區域整合取血栓聯盟」，彭家勛說，桃榮是北榮在大桃園地區唯一的區域級醫院，他上任後即和鄰近有取血栓技術的醫院，如林口長庚醫院等聯盟，讓在地中風病人都能獲得最及時完整的治療。

上任三個月的彭家勛，為桃榮擘畫未來的發展方向。首要是戮力讓桃榮成為桃園在地重要區域醫院，分擔北部地區榮民醫療體系的照護重任，結合桃園榮服處與4所榮家（桃園、八德、台北、板橋），以智能化醫療管理系統，提升榮醫體系醫養合一，長期照護榮民與在地鄉親的健康。

重視智慧醫療 北榮當標竿

其次，以Digital Health為規畫藍圖，以北榮總院為標竿，導入相關智能化醫療服務系統，讓桃榮成為在地榮醫體系的急、重、難症治療中心，因此急診室將擴建更新，並建立癌症治療中心，初期以肺癌、乳癌、腸胃道相關癌症治療為主，也逐步引進高階檢查與治療設備，網羅與培訓相關人才，落實醫療在地化與國際化的發展目標。

行醫30多年的彭家勛，有一位女性中風病人最令他難忘。她中風接受治療後，每年都會寄親手繪製的卡片賀節，卡片上的構圖用色，讓他感受到病人滿滿的正能量，也使他更有信心去幫助中風的病人。

彭家勛是基督徒，聖經對他的幫助很大，例如在照顧失智老人時，會想到「不可嚴責老年人，只要勸他如同父親；勸老年婦女如同母親」的經句，提醒自己對老人家的態度要溫和包容。

一位病友連續多年繪製卡片向彭家勛賀年。記者鄭國樑／攝影

飲食作息規律 讀聖經紓壓

他的養生要領很簡單，每日規律生活作息、均衡飲食，休閒活動以跑步、爬山為主。面對壓力時，則以禱告、讀聖經進行紓壓，他很感謝心靈導師李敏椿牧師，每天傳給他聖經的話與教導，讓他能保持身心平安，面對每天的挑戰。

在院長室牆上，掛著一幅建院以來書法家朱振南的墨寶─范仲淹「岳陽樓記」，彭家勛說，似乎欲引用文中「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，期勉桃榮同仁要有胸懷天下憐憫蒼生的志向與抱負。

愛爬山的彭家勛(右)到桃園虎頭山公園運動，巧遇同事。圖／彭家勛提供