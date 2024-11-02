濟生咖哩粉含蘇丹紅 流向9縣市

年初爆發蘇丹紅食安事件，衛福部食藥署今年初與全台衛生單位「掃蕩」後，蘇丹紅一度銷聲匿跡，但近期再爆出濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」，驗出含有蘇丹色素一號，數量達三一五○公斤，且流向九縣市，截至昨天下午，僅下架三九一公斤，等於近九成未能回收，食藥署將針對自中國大陸及印度進口的咖哩粉，採監視查驗至明年。

新北市衛生局日前抽驗市售辣椒粉、胡椒粉及咖哩粉等調味料，於「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號，即移請濟生總公司所在地台北市衛生局追查，北市經查已售至九縣市，即通知各縣市衛生局要求業者下架回收。

此批咖哩粉為濟生公司斗六廠製造，雲林縣衛生局查出，飛馬牌特調咖哩粉原料中的香純香菇精、丁香是新莊廠生產，其餘原料由台北總公司採購，再送至斗六產加工製成，斗六廠的餘料剩十三公斤多，全案移至北市追查。

衛福部食藥署副署長林金富說，截至昨天下午三點，違規的三一五○公斤，已下架三九一公斤，且流向九縣市，經詢問衛生局，該批原料是去年輸入，但今年初幾乎採檢全數原料，此批違規恐是比逐批檢驗更早之前就進口台灣。

據食安法十五條規定，違規業者可處七年以下有期徒刑，併科八千萬以下罰金。林金富說，因濟生在上半年就已有違規紀錄，現在又被查獲不合格，屬於累犯，檢調恐給予更重處分。

濟生公司發聲明指出，已配合衛生局進行產品各項原料複驗、檢測，並重新檢視生產及品管流程。