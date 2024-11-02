流感、新冠疫苗 賣場也能打

衛福部疾管署宣布，十一月起公費疫苗「第二階段開打」，擴大接種對象包含五十歲以上無高風險慢性病成人，可接種公費流感疫苗；出生六個月以上的所有民眾，都可免費施打ＪＮ・１新冠疫苗。為提高接種率，疾管署於全聯、大潤發指定門市設置接種站，盼能幫助六十五歲以上流感接種率盡速達五成五、新冠達四成的目標。

公費流感及新冠疫苗分二階段開打，第一階段於十月起，針對六十五歲以上長者、滿六個月以上至國小入學前幼兒等十一類對象開打流感及新冠疫苗；第二階段昨起開放接種，公費對象擴大至五十歲以上可免費打流感疫苗，新冠疫苗開放給全民施打。

疾管署發言人羅一鈞表示，十一月起即將進入「流感流行期」估計會到明年春節，而新冠肺炎已屬「常態流行」，今年以ＪＮ・１為主要的流行株，此次新冠疫苗選株也為ＪＮ・１，民眾應接種新型新冠疫苗。

羅一鈞說，接種疫苗是目前最有效能降低重症死亡的方式。以流感疫苗為例，接種後保護力最高可達百分之八十，對重症保護力達百分之八十二。

據疾管署統計，十月一日至卅一日，新冠疫苗累計有七十六點八萬人接種；流感疫苗有三七三點三萬人施打。目前六十五歲以上長者的流感疫苗接種率已破三成，羅一鈞呼籲，長者與幼兒等脆弱族群應盡速接種。

疾管署署長莊人祥表示，第二階段公費疫苗接種場域，不只有原先四千多家的合約院所，還在七十多家全聯以及二家大潤發設置疫苗接種站，若至全聯接種疫苗，業者將提供青森蘋果及礦泉水等疫苗接種獎勵，民眾可攜帶健保卡或兒童、孕婦健康手冊等證明接種。