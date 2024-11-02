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和信交棒／黃達夫是「宅男」 用行動愛老婆

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
和信治癌醫院董事長黃達夫表示，癌症醫院不是拿其他既有空間改一改就行，連建築都要為了癌症醫院而設計。記者邱德祥／攝影
和信治癌醫院董事長黃達夫表示，癌症醫院不是拿其他既有空間改一改就行，連建築都要為了癌症醫院而設計。記者邱德祥／攝影

卸下院長一職的黃達夫，是一位宅男，同時也是愛妻的老先生，近期多了一個身分是「準糖尿病患者」，高齡八十五歲的他，與太太約法三章「不走路就沒晚餐吃」，每周假日都會花二小時走完台大校園，雖是準糖尿病患者，但控制良好。

黃達夫是知名企業家辜顯榮外孫，父親是銀行家黃逢平，他的祖父因罹患糖尿病四十四歲早逝，伯父同樣因糖尿病五十六歲離世，他深知自己有糖尿病風險，長期佩戴連續血糖監測器，先前被檢查出血糖數值已達「糖尿病前期」，他自此受到太太的約束，每天至少走路一小時回家，否則沒飯吃。

現在的他每天都能達到要求，且白飯僅吃三分之一，其餘都是蔬菜、蛋白質。他說，自己從小就是個「宅男」，嗜好是閱讀、拉小提琴，小時候家人力邀出遊或到親戚家中作客，內心總是百般抗拒。

近期，太太不慎在家中露台跌倒骨折、打了骨釘，他開始學習洗碗，兒時家中有傭人協助處理家務，自己從未洗過一次碗，他笑稱「哪有老公公學洗碗的？」但洗了好一陣子，自認洗得不錯。

現在的他仍關心癌症醫學教育，一九九八年成立「黃達夫醫學教育促進基金會」，七年前也成立「New School」，邀請國外名教授至台灣授課，並希望推動「大健康」計畫，盼讓和信醫院周邊的企業社區，都能養成健康生活的習慣。

患者 糖尿病 醫學

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