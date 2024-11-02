和信交棒／褚乃銘：病患要的 才是好治療

和信醫院新任院長褚乃銘從黃達夫手中接棒和信，面對全台癌症醫院激烈競爭，黃達夫無懼和信醫院面對「沒有粒子治療」就是「過時醫院」的質疑，他則深信，治療不只是考量儀器，而是考量患者最想要的治療才是最好的治療，他將發揮最大力量照顧病人，延續黃達夫卅五年成績。

今年六十八歲的褚乃銘，不只是腫瘤專家，也是安寧專科醫師。他在台就讀醫學院畢業後，於一九八六年赴美專讀微生物免疫學，後續在佛羅里達大學附設醫院血液腫瘤科研究醫師，返台隨即加入和信治癌中心醫院，一做就是廿八年，而和信醫院是褚乃銘行醫生涯中「唯一一家醫院」。

褚乃銘治療患者以肺癌與乳癌居多，曾有位肺癌末期的八十多歲奶奶，被診斷時恰好是肺癌首款標靶藥「艾瑞莎」問世時機，台灣當時有藥卻無健保給付，家人幾經討論，最後決定自費使用，這項決定雖然所費不貲，但卻換來奶奶爾後七年的生活品質。

他說，行醫多年，醫者始終要把病患的意願放在「第一位」，曾有位年僅四十的鼻咽癌患者，癌細胞轉移至肝肺，被推估僅剩半年壽命，在最後半年他選擇不治療，而是在最後時間，把在中國大陸投資的錢都帶回台灣留給妻小，成功把錢帶回後，他人生最後的三周選擇安寧度過。

在和信醫院的訓練過程中，他知道「腫瘤科是無法單獨進行所有療程」，團隊合作是和信治療的基本架構，近年新醫療科技技術進步神速，也逐步加入科技的力量，改善醫院流程，並把癌症治療拉到「預防端」，從社區出發加強癌篩、衛教，介入民眾的生活，走向健康生活習慣。