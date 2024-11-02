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黃達夫卸任和信院長 交棒褚乃銘

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
執掌35年和信治癌醫院院長黃達夫（左）昨卸任，交棒給新任院長褚乃銘（右）。記者邱德祥／攝影
執掌35年和信治癌醫院院長黃達夫（左）昨卸任，交棒給新任院長褚乃銘（右）。記者邱德祥／攝影

創設台灣首家「癌症醫院」的和信治癌中心醫院董事長黃達夫，執掌和信卅五年，昨卸下院長職務，交棒給新任院長褚乃銘。如今台灣癌症醫院如雨後春筍，甚至比美國還多，黃達夫感嘆恐拉垮台灣治癌品質，他認為「醫院不能只想著從病人錢包賺錢」，長年以來積極倡議推動「價值醫療」，揮別院長一職後將持續倡議。

癌症已連續四十二年蟬聯十大死因第一名，約卅年前，罹癌等同被宣判死刑，時任行政院政務委員的李國鼎，認為台灣應有專門治療癌症的醫院，邀請正參與美國杜克大學癌症中心規畫的黃達夫回台籌設，在海基會前董事長辜振甫、台大醫學院教授宋瑞樓協助下，最早利用當時市立仁愛醫院的兩層病房，後成立和信治癌中心醫院。

在杜克大學癌症中心，黃達夫看見他們透過不同專科醫師共同照顧最難治的頭頸癌患者，從五年存活率僅有三成，提升到六成八，打造和信後的第一件事就是導入「多科整合照顧」，他說「這是我給台灣的第一份禮物」，和信成立的第五年，於和信治療的癌症患者，五年存活率大幅提升至五成五。

黃達夫擔任和信執行長七年、院長廿八年，可能是全台任期最長的醫院院長，黃達夫說，他並非霸占院長大位，而是推動健保朝「價值醫療」發展是他未竟之事，也是延後交棒的主因。

台灣健保現在最大的問題是「論量計酬」，使醫師無法花費足夠的時間照顧患者，他的畢生之志，是希望每一分投入的醫療經費都能獲得效果，在未達到此目標前，任何人接班都是接下一項不討好的任務。

黃達夫指出，台灣的癌症醫院有六十七家，美國人口是台灣的十一倍，全美的癌症醫院僅五十一家，台灣醫療政策長期認為是醫療愈普及、民眾愈健康，但頻增加醫院卻是會讓醫療品質愈低落。

今年他已八十五歲，價值醫療聲嘶力竭喊了卅年卻未能改變，感嘆只能再努力。如今新任院長褚乃銘與他的價值、想法相同，醫院應該以病人為中心，需藉由多科整合醫療，「醫院不能想著從病人錢包賺錢」，理念一致就不會有偏差。

即起，褚乃銘接任和信院長，和信也迎來「後黃達夫院長」時代。黃達夫交棒後，將擔任和信董事長，盼和信保持癌症病人五年存活率高於全台平均二成的傲人佳績。

台大醫學院 患者 癌症

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