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橘世代／【延遲轉大人】運動員生涯短 投資身體和時間複利

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
Z世代 25歲 謝亞軒：TPBL新北中信特攻前鋒，2023年T1聯盟總冠軍、2022年杭州亞運會中華男籃代表隊（圖／劉肇育）
Z世代 25歲 謝亞軒：TPBL新北中信特攻前鋒，2023年T1聯盟總冠軍、2022年杭州亞運會中華男籃代表隊（圖／劉肇育）

一九九八年以後出生的Ｚ世代，距離「退休」非常遙遠，但廿二歲就展開職業球員生涯的ＴＰＢＬ新北中信特攻當家射手謝亞軒，國內籃壇新世代好手，也是中華男籃射手接班人，但他說球員職業生涯相對有限，期待自己能維持狀態直到卅五歲，「退休」後持續回饋籃球圈。

現在的人平均壽命愈來愈長，謝亞軒直言，雖然沒有確切想過自己能活到幾歲，但當然是「愈久愈好」，前提是身體健康，「我認為九十歲可能是理想年齡」。

從小接受運動訓練，謝亞軒除了籃球，包括桌球、撞球、棒球，甚至出社會後開始接觸高爾夫球，對身體保養也有一套，飲食注意減少糖分與高油脂食物攝取，減輕身體負擔。

除了「身體的投資」外，職業球員身分讓他的收入比一般社會新鮮人高，但他深知職業運動員生涯有限，必須及早做準備，出社會後即利用時間鑽研進行投資理財，股票與基金都是他目前研究的方向，希望能為人生下半場買保險。

國內職籃逾卅歲就被逐漸納入「老將」名單，謝亞軒希望能到卅五歲後再從球員身分退休，甚至以四十歲的隊友曾文鼎為榜樣，鍛鍊身體，延長運動生涯。

數位版看這裡／不同世代抓人生重點

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