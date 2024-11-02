橘世代／【延遲轉大人】百歲人生 XYZ世代都想老不休

高齡社會是全球趨勢，研究指出，餘命延長讓每個世代皆出現「延遲轉大人」現象。青春期從原本十到十五歲，延至廿五歲才結束，目前定義六十五歲是老年，但愈來愈多國家，擬將老年定義延至七十歲，也因為人類年齡不斷延長，也讓人生方式變得變化多端且更具挑戰。

圖表／聯合報

Ｚ世代 歲還在青春期

「廿五歲前，可能都還沒擺脫青春期。」馬偕醫院兒童青少年心智科主治醫師劉惠青表示，Ｚ世代被稱為「數位原住民」，出生即是3Ｃ世代，當大把時間都花在3Ｃ，也因此喪失部分能力。

劉惠青說，青春期是邁向獨立自主的階段，也是孩子最常與父母爭執的階段，這時的爭執並不是沒有意義，孩子透過每一次爭執，找到自己的心之所向，同步察覺自己需要具備什麼能力，成為獨立的大人。但是Ｚ世代的孩子，幾乎每天都會分配時間在使用3Ｃ，排擠掉與父母溝通、爭取自我、與同儕建立現實關係等的時間。

Ｚ世代多數缺乏「人際互動能力」，團體合作能力較差，有孩子以為線上遊戲打團戰就是深度關係，但與人接觸需要理解肢體語言、表情動作的意義，以及付出與接納等面向，需要透過一次次實作，才有機會習得。

Ｚ世代青春期的結束，通常是在出社會後，他們會發現辦公室文化，需要相互合作，例如旺季時要請假需先溝通協調，即使請假是權益。Ｚ世代出社會後最常聽到反映職場人際受挫，即是這個原因所致。

Ｙ世代 延長職涯成挑戰

Ｙ世代現正落在卅歲到四十五歲間，剛好是社會上定義的「中壯年時期」。開業諮商心理師羅惠群表示，過去中壯年族群到了四十五歲左右，並不太會思考「中年轉職」，通常都是一份工作做到退休，但對現在Ｙ世代來說，四十歲左右開始思考創業或是轉職、兼職，都是再正常不過的事情，而且受到通膨、房價等因素影響，該世代族群踏入職場後，幾乎沒有力氣去思考其他事，也不敢想退休，實踐人生目標似乎僅剩下工作。

以前卅歲到四十五歲階段的男女，多數會進入婚姻，學習維持婚姻關係與養育孩子的方式，羅惠群說，進入婚姻或是生小孩，當然是一種人生選擇，但也不一定是每個人都必做的清單。

拜醫療進步所賜，也讓有意願投入婚姻或是生育的男女，可以選擇延後進入關係，不需要再像過去趕在廿幾歲就得做選擇。

Ｘ世代 要主動開闢資源

而Ｘ世代正準備進入退休階段，羅惠群說，近年諮商現場有愈來愈多五十五歲以上，甚至六十五歲以上的民眾求助，過去餘命不像現在這麼長，六十五歲退休後，平均剩下十年左右餘命，但現在可能還有廿年、甚至卅年的壽命，很多準退休族到現在還是子女的經濟支柱，還有些是孫輩的主要資助對象。

羅惠群說，Ｘ世代來到諮商現場，多在焦慮退休金不足、未來生活該怎麼規畫、疾病如何尋找照顧者等，他認為現在的Ｘ世代，晚年得更主動積極開闢資源，不再是被動等待子女照顧。

羅惠群說，因為壽命延長，讓每個年齡時期拉長，像是老年，已有不少國家認為七十五歲才算老。超高齡化的社會，不僅只有面對健康或照顧的議題，每個世代連帶面臨挑戰。