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橘世代／【延遲轉大人】不依循上一代 退休是選喜歡的工作

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
Y世代 42、40歲 馬克、瑪麗 Podcast「馬克信箱」主持人，即興回覆聽眾信件，是中文版解憂雜貨店，放送超過十七年，累積收聽次數破八千萬（圖／許正宏）
Y世代 42、40歲 馬克、瑪麗 Podcast「馬克信箱」主持人，即興回覆聽眾信件，是中文版解憂雜貨店，放送超過十七年，累積收聽次數破八千萬（圖／許正宏）

「馬克信箱」主持人馬克和瑪麗回覆各式讀者問題，讓我們在別人的故事中找到一些自己與啟發。兩人說：「年齡是個假議題，年齡帶來衰老，但心智不該跟著退化，心智可帶你創造非常多可能。」不論人生到幾歲，都要繼續做自己喜歡的事，成為人生的拓荒者。

四十二歲的馬克早在廿六歲就啟動退休財務計畫，但他也強調，自己物欲不高，財務規畫只是讓他更有底氣，選擇喜歡的工作、生活。

今年四十歲的瑪麗，卅歲以後跟上馬克的腳步，開始規畫老後人生。瑪麗說，從未想過老後生活，好像大家都說要有一間房、組織家庭，某一年她看上北市的一間房子，下了斡旋金後，當晚卻睡不著，即使馬克告訴她，照著財務規畫走沒有問題，她仍然開心不起來，她才發現，買房根本不是她心之所向。後續她開始思考人生，發現自己想要的生活，絕對不是依循上一代的模組。

馬克說，Ｘ、Ｙ世代面臨的社會變化，不像Ｚ或α世代快速，Ｚ世代要遵循上一代的模組過活「已經不可行」。他畢業後就不曾當過上班族，一直是斜槓人生，婚後與太太決定不生小孩，曾讓家人無法理解，但仍相信自己。

馬克說，退休是有足夠底氣讓自己選擇喜歡生活的開始，工作是獲得成就感的來源之一。未來有非常多可能，唯一不變的是會持續找尋喜歡的事情，也準備好足夠資源來面對老年。

數位版看這裡／不同世代抓人生重點

ＸＹＺ世代如何看待百歲人生，不同世代人生使用說明書有哪些重點？聯合報數位版一次看。

高齡社會催生「延遲轉大人」現象 XYZ世代該怎麼面對老

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