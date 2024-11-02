橘世代／【延遲轉大人】罹癌調整腳步 尋找第二使命不關機

謝文憲是典型的Ｘ世代，職涯上半場當過房屋仲介，曾是年薪逾二百萬元的科技新貴，下半場投入知識創業，擔任企業講師，觀眾學員累積超過十萬人。他年輕當房仲時睡公司樓上，相信並力行「秦檜（勤快）能殺死岳飛」，五年前發現罹癌調整腳步，但他說自己的人生使用說明書寫著：「一直工作到臥床前一天」。

對於「時間」，謝文憲有獨特的計算方式，爸爸高齡八十一歲過世，媽媽在五十九歲離開，而他有癌症病史，抓平均值約活到七十歲。以廿四小時為一生，一小時換算為三年，一整天正好是七十二歲，謝文憲今年五十六歲，時間已走到了晚上六時卅五分。

罹癌讓謝文憲的人生徹底翻轉，加上爆發疫情，演講課程暫停，生活方式改變，「人生觀有很大的不同，成為一個新造的人」。

疫情期間，謝文憲讀了史蒂芬．柯維的「第三種選擇」提到，人生除了工作及賦閒在家，有第三選擇，就是為貢獻社會，他領悟：「講課是我的事業，也可以幫助別人」。

謝文憲認為，要尋找第二使命，總結三個字是「尋利寧」，「尋」是尋找使命，思考自己為何而戰；「利」是求有意思、再求有意義，不論做什麼都要好玩，不然做不久；「寧」是寧可降載，也不停機。